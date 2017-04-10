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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:50, 11 Nisan 2017 SalÄ±
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 03:25, 11 Nisan 2017 SalÄ±

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Ä°ki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
Ä°ki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi

500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Åžili'deki Avrupa GÃ¼ney GÃ¶zlemevi'ne (ESO) aitÂ Atacama BÃ¼yÃ¼k Milimetre/Milimetre-altÄ± Dizisi (ALMA) Teleskobu, 500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indekiÂ ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kaydetti.

GÃ¶zlemevinin internet sitesinde yer alanÂ bilgilendirmede, Orion NebulasÄ±'nÄ±n hemen arkasÄ±nda bulunan aktif yÄ±ldÄ±z Ã¼reticisi "Orion MolekÃ¼ler Bulutu 1"Â (OMC-1)Â iÃ§inde devinen iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 500 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ALMA tarafÄ±ndan kaydedildiÄŸi belirtildi.Â 

Ã‡arpÄ±ÅŸma sonrasÄ± oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki yÄ±ldÄ±zÄ±n yuvalarÄ±nÄ± yok eden gÃ¼Ã§lÃ¼ patlamanÄ±n,Â yÃ¼zlerce dev gaz ve toz Ã¶beÄŸiniÂ Ã§evredeki diÄŸer ilkel yÄ±ldÄ±zlarla saniyede 150 kilometreyi aÅŸan hÄ±zla uzay boÅŸluÄŸuna savurduÄŸu,Â Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n tek seferde GÃ¼neÅŸ'in 10 milyon yÄ±lda yaydÄ±ÄŸÄ± enerjiye eÅŸit miktarda bir enerjiyi aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â 

Bilim adamlarÄ±, bugÃ¼ne dek geliÅŸmiÅŸ teleskoplar tarafÄ±ndan kaydedilen yÄ±ldÄ±z patlamalarÄ±nÄ±n genelde sÃ¶nen yÄ±ldÄ±zlardaki sÃ¼per nova patlamalarÄ± gibi tÃ¼keniÅŸ patlamalarÄ± olduÄŸu,Â yÄ±ldÄ±zlarÄ±n doÄŸum aÅŸamasÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k patlamalara nadiren rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.



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