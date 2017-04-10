Ä°ki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi

Ä°nternetle Hayat Kolay Projesi tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan: "OkuryazarlÄ±ÄŸÄ±n belli bir dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in verilen mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir noktaya gelindi ama artÄ±k onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarÄ± olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir ÅŸekilde kullansÄ±nlar, hayatÄ±n iÃ§inde olsunlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliÅŸim teknolojilerinin girmediÄŸi alan yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±