Ä°ki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi

Åžili'deki Avrupa GÃ¼ney GÃ¶zlemevi'ne (ESO) aitÂ Atacama BÃ¼yÃ¼k Milimetre/Milimetre-altÄ± Dizisi (ALMA) Teleskobu, 500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indekiÂ ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kaydetti.
GÃ¶zlemevinin internet sitesinde yer alanÂ bilgilendirmede, Orion NebulasÄ±'nÄ±n hemen arkasÄ±nda bulunan aktif yÄ±ldÄ±z Ã¼reticisi "Orion MolekÃ¼ler Bulutu 1"Â (OMC-1)Â iÃ§inde devinen iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 500 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸanan Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ALMA tarafÄ±ndan kaydedildiÄŸi belirtildi.Â
Ã‡arpÄ±ÅŸma sonrasÄ± oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki yÄ±ldÄ±zÄ±n yuvalarÄ±nÄ± yok eden gÃ¼Ã§lÃ¼ patlamanÄ±n,Â yÃ¼zlerce dev gaz ve toz Ã¶beÄŸiniÂ Ã§evredeki diÄŸer ilkel yÄ±ldÄ±zlarla saniyede 150 kilometreyi aÅŸan hÄ±zla uzay boÅŸluÄŸuna savurduÄŸu,Â Ã§arpÄ±ÅŸmanÄ±n tek seferde GÃ¼neÅŸ'in 10 milyon yÄ±lda yaydÄ±ÄŸÄ± enerjiye eÅŸit miktarda bir enerjiyi aÃ§Ä±ÄŸa Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.Â
Bilim adamlarÄ±, bugÃ¼ne dek geliÅŸmiÅŸ teleskoplar tarafÄ±ndan kaydedilen yÄ±ldÄ±z patlamalarÄ±nÄ±n genelde sÃ¶nen yÄ±ldÄ±zlardaki sÃ¼per nova patlamalarÄ± gibi tÃ¼keniÅŸ patlamalarÄ± olduÄŸu,Â yÄ±ldÄ±zlarÄ±n doÄŸum aÅŸamasÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k patlamalara nadiren rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
500 yÄ±l Ã¶nce, DÃ¼nya'dan bin 500 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± Ã¶tede oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndaki iki ilkel yÄ±ldÄ±zÄ±n aynÄ± yÄ±ldÄ±z bulutu iÃ§indeki ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± kaydedildi
GÃ¶k bilimciler, ilk kez DÃ¼nya'ya benzeyen bir gezegenin etrafÄ±nda atmosfere rastladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Facebook, sahte haberlerle mÃ¼cadele etmek amacÄ±yla kullanÄ±cÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±lan uydurma haberleri ve yanÄ±ltÄ±cÄ± bilgileri tespit etmesine yardÄ±mcÄ± olacak bir elektronik uyarÄ± yayÄ±nlayacak
YÃ¼zlerce atom grubundan oluÅŸmuÅŸ ultra minyatÃ¼r arabanÄ±n start alacaÄŸÄ± dÃ¼nyanÄ±n ilk nano teknolojik araba yarÄ±ÅŸÄ± Fransa'da yapÄ±lacak
Bilim adamlarÄ±, bugÃ¼nlerde Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma sÃ¼recinde olan Ä°ngiltere'nin, geÃ§miÅŸte de "jeolojik Brexit" sonucu kÄ±tadan koptuÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan: "OkuryazarlÄ±ÄŸÄ±n belli bir dÃ¼zeye gelmesi iÃ§in verilen mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir noktaya gelindi ama artÄ±k onunla yetinmiyoruz diyoruz ki 'bilgisayar okuryazarÄ± olsunlar' ama bununla da yetinmesinler, aktif bir ÅŸekilde kullansÄ±nlar, hayatÄ±n iÃ§inde olsunlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biliÅŸim teknolojilerinin girmediÄŸi alan yok" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
BoÄŸaziÃ§i YÃ¶neticiler VakfÄ±'nÄ±n (BYV) Ã¶nemli etkinliklerinden biri olan Ã–zgÃ¼n Ä°yi YÃ¶netim UygulamalarÄ± Forumu IBPF 2017 1 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenleniyor.
BTK BaÅŸkanÄ± Sayan, "2016'da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re hizmet engelleme saldÄ±rÄ±larÄ± 6 kat arttÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
GÃ¼neÅŸ yÃ¶rÃ¼ngesinde hareket ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yeni gezegeni bulanlar, keÅŸfe katkÄ± saÄŸlamalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yeni gezegene verilecek isme de karar verecek
TÃ¼rkiye'nin ilk yerli baz istasyonu ULAK Ã¼zerinden ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirildi
KÄ±zÄ±l Gezegen'de dev dalgalarÄ±n neden olduÄŸu Ã§arpma krateri keÅŸfedildi
Yeni keÅŸfedilen molekÃ¼ler baÄŸlantÄ± sayesinde yaÅŸlanmayla zayÄ±flayan hÃ¼crenin kendini onarma kabiliyetinin yeniden geliÅŸtirilebileceÄŸi belirtildi
ODTÃœ Teknokent'de faaliyet gÃ¶steren, Labris Networks ÅŸirketinin "2016 Siber GÃ¼venlik Raporu"na gÃ¶re, e-postalar iÃ§indeki spam virÃ¼slerin azalmasÄ±na karÅŸÄ±n, tehlikeleri artÄ±yor
Kutup bÃ¶lgesinde deniz buzu yÃ¼z Ã¶lÃ§Ã¼mÃ¼nÃ¼n mevsimsel olarak, Ã¶lÃ§Ã¼mlerin yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 1979 yÄ±lÄ±ndan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelere gerilediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Bilge DemirkÃ¶z, UNESCO UluslararasÄ± YÃ¼kselen Yetenek Ã–dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
Ä°stanbul Bilgi Ãœniversitesinde aÃ§Ä±lan CERN "Bilimi HÄ±zlandÄ±rÄ±yoruz" sergisinde, "BÃ¼yÃ¼k Patlama Sahnesi", "ParÃ§acÄ±k KuÅŸaÄŸÄ±", "Gizem AlanÄ±", "CERN AraÅŸtÄ±rmalarÄ±" ve "Teknoloji TohumlarÄ±" olarak evren hakkÄ±nda bilimsel bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 5 farklÄ± bÃ¶lÃ¼m bulunuyor.