DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Slovenya BaÅŸbakanÄ± Miro Cerar, Bosna Hersek'in Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO Ã¼yeliÄŸini en baÅŸÄ±ndan beri desteklediklerini belirterek, "Hepimiz bÃ¼yÃ¼k AB ailesinin bir parÃ§asÄ±yÄ±z. AB'nin kapÄ±larÄ± Bosna Hersek'e her zaman aÃ§Ä±k olmalÄ±." dedi.
Cerar, Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'daki resmi temaslarÄ± kapsamÄ±nda mevkidaÅŸÄ± Denis Zvizdic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
HÃ¼kÃ¼met binasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Cerar, Slovenya'nÄ±n her zaman Bosna Hersek'in dostu olduÄŸunu ve olmaya devam edeceÄŸini belirterek, Bosna Hersek'in siyasal ve toplumsal geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlamak istediklerini sÃ¶yledi.
Bosna Hersek'in AB ve NATO Ã¼yelik sÃ¼recini en baÅŸÄ±ndan bu yana desteklediklerine iÅŸaret eden Cerar, "Hepimiz bÃ¼yÃ¼k AB ailesinin bir parÃ§asÄ±yÄ±z. Bu baÄŸlamda, AB'nin kapÄ±larÄ± Bosna Hersek'e her zaman aÃ§Ä±k olmalÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Cerar, Bosna Hersek'in AB Ã¼yelik sÃ¼recinden umutlu olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, "Bosna Hersek'in en yakÄ±n zamanda AB'ye 'aday Ã¼lke' statÃ¼sÃ¼ne gelmesini ve ilk faslÄ±nÄ± aÃ§masÄ±nÄ± umut ediyorum." dedi.
Bosna Hersek'in NATO Ã¼yesi olmasÄ±nÄ±n Ã¶nemine de iÅŸaret eden Cerar, "NATO, tÃ¼m BatÄ± Balkanlar'Ä±n gÃ¼venliÄŸi iÃ§in Ã¶nemli. Ä°stikrar anlamÄ±nda saÄŸlanan geliÅŸmeler, buraya gelecek yatÄ±rÄ±mcÄ±lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ediyor." ifadelerini kullandÄ±.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Zvizdic de AB ve NATO Ã¼yeliÄŸi yolunda Slovenya'nÄ±n her daim Bosna Hersek'in yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸunu belirterek, "Slovenya, bizim gerÃ§ek dostlarÄ±mÄ±zdan. Slovenya, zor ve karmaÅŸÄ±k AB Ã¼yelik yolunda hep yanÄ±mÄ±zda oldu." dedi.
Ä°ki Ã¼lkenin ekonomik anlamda daha fazla iÅŸ birliÄŸi olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Zvizdic, Sloven mevkidaÅŸÄ±nÄ±n ziyaretinin bÃ¶lgesel iÅŸ birliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek adÄ±na Ã¶nemli olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi
Slovenya BaÅŸbakanÄ± Cerar, "Bosna Hersek'in AB ve NATO Ã¼yelik sÃ¼recini en baÅŸÄ±ndan bu yana destekliyoruz. Hepimiz bÃ¼yÃ¼k AB ailesinin bir parÃ§asÄ±yÄ±z" dedi
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