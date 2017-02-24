15:17, 10 Nisan 2017 Pazartesi

'Kozmik oda' savcÄ± ve hakimleri yargÄ±lanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'a yÃ¶nelik suikast iddialarÄ±yla baÅŸlayan ve devlet sÄ±rrÄ± niteliÄŸindeki belgelerin bulunduÄŸu Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seferberlik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¼nlerce sÃ¼ren aramalara iliÅŸkin soruÅŸturmada gÃ¶rev yapanÂ hakimÂ veÂ savcÄ±larÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na ilk derece mahkemesi sÄ±fatÄ±yla YargÄ±tay 16. Ceza Dairesinde baÅŸlandÄ±.

YargÄ±tay Genel Kurul Salonu'nda yapÄ±lan yargÄ±lamada heyete YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p YeÅŸil baÅŸkanlÄ±k etti.

DuruÅŸmaya, tutuklu sanÄ±klar eski savcÄ± Mustafa Bilgili, eski hakimler Nihal Uslu ve Halil Ä°brahim KÃ¼tÃ¼k jandarma eÅŸliÄŸinde getirildi. DuruÅŸmada, Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunca geÃ§ici olarak gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan tutuksuz sanÄ±k hakim Abdullah BahÃ§eci de hazÄ±r bulundu.

SanÄ±klarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, Seferberlik Tetkik KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda o dÃ¶nemde gÃ¶rev yapan subay ve astsubaylarÄ±n avukatÄ± SÃ¼leyman Ayhan, Seferberlik BÃ¶lge BaÅŸkanÄ± emekli albay Yusuf Akal ve soruÅŸturma dÃ¶neminde Seferberlik AstsubayÄ± olan emekli asker Muzaffer Ata mÃ¼ÅŸteki sÄ±fatÄ±yla yer aldÄ±.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± YeÅŸil, Ankara BatÄ± 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, eski Ankara Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Mustafa Bilgili, Åžadan SakÄ±nan ile eski hakimler Nihal Uslu, Halil Ä°brahim KÃ¼tÃ¼k, DÃ¼ndar Ã–rsdemir, emekli hakim Selahattin TÃ¼rkeli ile Hasan ÅžatÄ±r ve Abdullah BahÃ§eci hakkÄ±nda hazÄ±rlanan son soruÅŸturma kararÄ±nÄ±n iddianame yerine geÃ§eceÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

BaÅŸkan YeÅŸil, 8 sanÄ±k arasÄ±nda sayÄ±lan ve haklarÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan firari DÃ¼ndar Ã–rsdemir ve Åžadan SakÄ±nan'Ä±n halen yakalanamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. BaÅŸkan YeÅŸil, son soruÅŸturma raporunda, haklarÄ±nda "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma" suÃ§undan dava aÃ§Ä±lmasÄ± istenilen eski hakimler Hasan ÅžatÄ±r ile emekli hakim Selahattin TÃ¼rkeli hakkÄ±ndaki isnatlarÄ±n, baÅŸka dairenin konusuna girmesi nedeniyle bu iki kiÅŸi hakkÄ±ndaki dosyanÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na karar verdiklerini bildirdi.

SON SORUÅžTURMA KARARI

DuruÅŸmada daha sonra SavcÄ± Kenan Zeybek tarafÄ±ndan, Ankara BatÄ± 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sanÄ±klar hakkÄ±nda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± son soruÅŸturma kararÄ± okundu.

Buna gÃ¶re, iddianame yerine geÃ§en son soruÅŸturma raporunda, sanÄ±klarÄ±n, "kozmik oda" soruÅŸturmasÄ± sÃ¼recinde FETÃ–/PDY iÃ§erisinde yer alarak hareket etmek suretiyle devlet sÄ±rrÄ± niteliÄŸindeki bilgi ve belgelerin hukuka aykÄ±rÄ± yollarla ele geÃ§irilip askeri ve siyasal casusluk amacÄ±yla temin edilip aÃ§Ä±klanmasÄ± eylemine mÃ¼ÅŸterek fail olarak katÄ±ldÄ±klarÄ± belirtildi. SanÄ±klardan Bilgili, Uslu, Ã–rsdemir, SakÄ±nan, KÃ¼tÃ¼k ve BahÃ§eci'nin, "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma", "gizli kalmasÄ± gereken bilgileri aÃ§Ä±klama", "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma", Hasan ÅžatÄ±r ile emekli hakim Selahattin TÃ¼rkeli'nin ise "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma" suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

SanÄ±klardan Nihal Uslu, son soruÅŸturma kararÄ± kendisine tebliÄŸ edilmediÄŸinden savunma iÃ§in sÃ¼re istedi. SanÄ±k Halil Ä°brahim KÃ¼tÃ¼k de avukatÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisine zorunlu mÃ¼dafi atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunma yapabileceÄŸini belirtti. DiÄŸer sanÄ±klar ve avukatlarÄ± da savunma yapmak iÃ§in sÃ¼re istedi.

DuruÅŸmada daha sonra mÃ¼ÅŸtekilere sÃ¶z verildi.

"ZALÄ°MLER Ä°Ã‡Ä°N YAÅžASIN CEHENNEM"

Dosyada mÃ¼ÅŸteki sÄ±fatÄ±yla yer alan avukat SÃ¼leyman Ayhan, Seferberlik Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda o dÃ¶nemde gÃ¶rev yapan subay ve astsubaylarÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu askerlerle ilgili soruÅŸturmanÄ±n takipsizlikle sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bu dosyanÄ±n mÃ¼ÅŸtekisi olduÄŸunu sonradan Ã¶ÄŸrendiÄŸini belirten Ayhan, "Son soruÅŸturma kararÄ±nÄ± inceleyip mÃ¼ÅŸteki sÄ±fatÄ±m var mÄ± yok mu bir bakayÄ±m, ondan sonra beyan verebilirim." dedi.

"Kozmik Oda" soruÅŸturmasÄ± sÃ¼recinde Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Seferberlik BÃ¶lge BaÅŸkanÄ± olan emekli albay Yusuf Akal da "BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki subay ve astsubaylarÄ±n komutanÄ± olarak Ã§ok maÄŸduriyet yaÅŸadÄ±k, ÅŸikayetÃ§iyim." diye konuÅŸtu.

SoruÅŸturma dÃ¶neminde Seferberlik AstsubayÄ± olarak gÃ¶rev yapan ve olaylar sÄ±rasÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Muzaffer Ata da sanÄ±klardan ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu belirtti. Ata, "uydurulan" soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 25 AralÄ±k 2009'da Ã¼niformasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisi gÃ¶zaltÄ±ndayken, eÅŸi ve iki oÄŸlunun bulunduÄŸu evinin sabaha karÅŸÄ± arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

OlaylarÄ±n ardÄ±ndan 8 yÄ±ldÄ±r psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, evinin karanlÄ±kta aranmasÄ± ÅŸokunu atlatamayan oÄŸlunun da halen kÄ±rmÄ±zÄ± reÃ§eteli ilaÃ§ kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Muzaffer Ata, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"TerÃ¶rle mÃ¼cadelede, Ã¼lkemiz, milletimiz, bayraÄŸÄ±mÄ±z ve onurum iÃ§in yÄ±llarca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Ama o dÃ¶nemde en yakÄ±nlarÄ±mÄ±n gÃ¶zÃ¼nde dahi suÃ§lu konumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼m. Tedavime GATA'da baÅŸladÄ±m. Bana 'uyum bozukluÄŸu' teÅŸhisi konmasÄ± nedeniyle, 'TSK'da gÃ¶rev yapamaz, silah kullanamaz' denilerek TSK ile iliÅŸiÄŸim kesildi, malulen emekli edildim. 6 yÄ±l boyunca fiziki ve teknik takibe maruz kaldÄ±m, birÃ§ok baskÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ä°liÅŸiÄŸim kesildiÄŸi iÃ§in ÅŸu an mesleÄŸimle alakalÄ± baÅŸka bir iÅŸ de yapamÄ±yorum. Devletten aldÄ±klarÄ± gÃ¼cÃ¼ kÃ¶tÃ¼ye kullananlar hakkÄ±nda ÅŸikayetÃ§iyim. Zalimler iÃ§in yaÅŸasÄ±n cehennem."

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan Mahkeme BaÅŸkanÄ± EyÃ¼p YeÅŸil, ara kararlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. YeÅŸil, ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olan bazÄ± sanÄ±klarla ilgili Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden dokÃ¼man istenmesine, sanÄ±klara savunmalarÄ±nÄ± hazÄ±rlamalarÄ± iÃ§in sÃ¼re verilmesine karar verdiklerini bildirdi.

DuruÅŸma, 7 Haziran 2017'ye bÄ±rakÄ±ldÄ±.

"KOZMÄ°K ODA"DA NE OLMUÅžTU?

Eski Ankara SavcÄ±sÄ± Mustafa Bilgili, kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen, AralÄ±k 2009'da dÃ¶nemin BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent ArÄ±nÃ§'a "suikast dÃ¼zenleneceÄŸi" iddiasÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±lan soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼.

SavcÄ±lÄ±k, Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ankara Seferberlik BÃ¶lge BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na ait "devlet sÄ±rrÄ±" niteliÄŸindeki belgelerin bulunduÄŸu 11 ve 16 numaralÄ± odalarda (kozmik oda) arama yapmak istemiÅŸ, Genelkurmay Seferberlik Tetkik Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri ise Ã§ift kilitli Ã§elik kapÄ±larla muhafaza edilen odalardaki bilgi, belge ve arÅŸiv kayÄ±tlarÄ±nÄ±n devlet sÄ±rrÄ± niteliÄŸinde, devletin gÃ¼venliÄŸiyle ilgili doÄŸrudan bilgiler iÃ§erdiÄŸini belirterek, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi gereÄŸi cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bu odalara giriÅŸ izni verilemeyeceÄŸini ifade etmiÅŸti.

Bunun Ã¼zerine savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebiyle o dÃ¶nem Ankara 11. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi Ã¼yesi olan ve FETÃ– Ã¼yeliÄŸi suÃ§lamasÄ±yla halen aranan hakim Kadir Kayan, bu odalarda 20 gÃ¼n boyunca arama yapmÄ±ÅŸ, CD, dosya ve hard disklerden oluÅŸan "gizli belgeler" dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±larak FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± tespit edilen TÃœBÄ°TAK uzmanÄ± bilirkiÅŸilere Ã§Ã¶zÃ¼mletilmiÅŸti.

YÄ±llarca Bilgili'de bulunan dosya, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndaki yeni iÅŸ daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Anayasal DÃ¼zene KarÅŸÄ± Ä°ÅŸlenen SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosuna verilmiÅŸti. BÃ¼roda gÃ¶revli savcÄ±, 38 ÅŸÃ¼pheli asker hakkÄ±ndaki soruÅŸturmayÄ± Mart 2015'te "takipsizlik" kararÄ±yla sonuÃ§landÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, daha sonra "Kozmik Oda" soruÅŸturmasÄ±nda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri personeline "kumpas" kurulduÄŸuna yÃ¶nelik deliller elde edilmesi Ã¼zerine aralarÄ±nda eski polisler ve TÃœBÄ°TAK personelinin de bulunduÄŸu bazÄ± zanlÄ±lar hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

SanÄ±klardan Bilgili ve Åžadan SakÄ±nan'Ä±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n gizli haberleÅŸme programÄ± ByLock kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.Â