DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Suriye'de barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrarlÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n BeÅŸÅŸar Esed'in gÃ¶revinde kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Seibert, Berlin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Esed'in kendi halkÄ±na karÅŸÄ± vahÅŸi ve sert tutumunu sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz." dedi.
Alman hÃ¼kÃ¼metinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne gÃ¶re Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n asÄ±l sorumlusunun Esed olduÄŸunu kaydeden Seibert, "300 bine yakÄ±n kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ve 5 milyondan fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n asÄ±l sorumlusu o. Ä°spatlandÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere kendi halkÄ±na karÅŸÄ± kimyasal silahlar, varil ve misket bombalarÄ± kullandÄ±. Yine ispatlandÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere kasÄ±tlÄ± olarak tÄ±bbi tesislere saldÄ±rdÄ±. Bilinen uluslararasÄ± ortaklarÄ±nÄ±n desteÄŸi olmasa kendi halkÄ±na karÅŸÄ± bu Ä±srarlÄ± ve sert tutumunu sÃ¼rdÃ¼rmesi mÃ¼mkÃ¼n olamazdÄ±. Kendi rejimi ÅŸu ana kadar hiÃ§bir ÅŸekilde siyasi bir sÃ¼rece hazÄ±r olduÄŸunu gÃ¶stermedi. Aksine hala askeri bir Ã§Ã¶zÃ¼me gÃ¼veniyor. Bunun sona ermesi lazÄ±m." diye konuÅŸtu.
BasÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Martin Schaefer de Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmaya devam edildiÄŸine iÅŸaret ederek bu durumun sona erdirilmesi iÃ§in Rusya ve Ä°ran'Ä±n, Esed rejimini ikna Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
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Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi
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