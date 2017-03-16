15:39, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Tillerson telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





DÄ±ÅŸiÅŸleri MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ABD'li mevkidaÅŸÄ± Rex Tillerson ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede DEAÅž'la mÃ¼cadele ve Suriye'de siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m ve Esad'Ä±n durumu ele alÄ±ndÄ±.

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