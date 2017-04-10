Ä°srail'den Le Pen'in aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail, "Paris Yahudilerinin soykÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±nda Fransa'nÄ±n sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶ylemi nedeniyle Fransa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen'e tepki gÃ¶sterdi.
Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Le Pen'in sÃ¶zleri, "tarihsel gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ±" olarak nitelendirilerek kÄ±nandÄ±.
AÃ§Ä±klamada, eski Fransa cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n da Paris Yahudilerinin soykÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±nda Fransa'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul ettikleri belirtildi.
Fransa'da ay sonunda ilk turu yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde adaylar arasÄ±nda yer alan Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, dÃ¼n LCI televizyon kanalÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlarken, "Fransa'nÄ±n Paris Yahudilerinin Almanya'ya gÃ¶nderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Genel olarak sÃ¶ylemek gerekirse sorumlu olan kiÅŸiler varsa onlar o dÃ¶nemde iktidarda olanlardÄ±r. Fransa deÄŸildir." demiÅŸti.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande ve eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Jacques Chirac, FransÄ±z polisinin 1942 yÄ±lÄ±nda Nazi yetkililerinin talebiyle Paris'teki yaklaÅŸÄ±k 13 bin Yahudi'yi toplayarak Nazi kamplarÄ±na gÃ¶ndermesinden dolayÄ± Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.
Ulusal Cephe Partisi'nin eski lideri ve Marine Le Pen'in babasÄ± Jean-Marie Le Pen de Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± "tarihin bir ayrÄ±ntÄ±sÄ±" olarak nitelemiÅŸ ve bu sÃ¶zÃ¼ kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅž Ã¼stlendi
MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurucusu Hasan el-Benna'nÄ±n torunu Ä°slam alimi Ramadan, bir konferans iÃ§in gittiÄŸi Fransa'dan ikamet ettiÄŸi Ä°sviÃ§re'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±na itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ngiltere'nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yÃ¼k treni, yaklaÅŸÄ±k 12 bin kilometreyi 17 gÃ¼nde katederek Ã‡in'i doÄŸusundaki Zhejiang eyaletine ulaÅŸacak
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede 3 ay boyunca uygulanacak OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilanÄ± kararÄ±nÄ± onayladÄ±
Suriye'de Esed rejimi, toplu katliamlarÄ± iÃ§in yalnÄ±zca kimyasal silah kullanmÄ±yor. Rejim, 6 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k bin 630 sivili kimyasal silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken, yÃ¼zbinlercesi konvansiyonel (geleneksel) yollarla katledildi.
Kuzey Kore devlet radyosundan yayÄ±nlanan sayÄ± dizilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki casuslara gÃ¶nderilen ÅŸifreli talimatlar olduÄŸu tahmin ediliyor
ENKS Erbil Temsilcisi Ali, "TerÃ¶ristler kardeÅŸimi kendi aracÄ±na bindirip, kaÃ§Ä±rdÄ±. Kendisinden 22 gÃ¼ndÃ¼r haber alamÄ±yoruz" dedi
Delege oylarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± alan Carrie Lam'Ä±n Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi BaÅŸ YÃ¶neticisi seÃ§ilmesiyle Ã‡in, Hong Kong Ã¼zerindeki nÃ¼fuzunu daha da gÃ¼Ã§lendirdi
Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in, dÃ¼n LCI televizyon kanalÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlarken, "Fransa'nÄ±n Paris Yahudilerinin Almanya'ya gÃ¶nderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." demesine Ä°srail'den tepki geldi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi
Slovenya BaÅŸbakanÄ± Cerar, "Bosna Hersek'in AB ve NATO Ã¼yelik sÃ¼recini en baÅŸÄ±ndan bu yana destekliyoruz. Hepimiz bÃ¼yÃ¼k AB ailesinin bir parÃ§asÄ±yÄ±z" dedi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ayrault, Esed ile diyalog Ã¶neren cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±na tepki gÃ¶sterdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Devlet BaÅŸkanÄ± Kabila, muhalif Bruno Tshibala Nzenze'yi baÅŸbakan olarak atadÄ±
Ä°srail polisi, Yahudilerin Hamursuz BayramÄ± nedeniyle 23 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na alarak Mescid-i Aksa'dan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±
Fransa'da cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin aÅŸÄ±rÄ± sol adayÄ± Jean-Luc Melenchon, kamuoyu yoklamalarÄ±na gÃ¶re son bir ayda oyunu 6 puan yÃ¼kselterek ikinci tur ÅŸansÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±