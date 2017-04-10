16:00, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ä°srail'den Le Pen'in aÃ§Ä±klamalarÄ±na tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail, "Paris Yahudilerinin soykÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±nda Fransa'nÄ±n sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶ylemi nedeniyle Fransa'daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Marine Le Pen'e tepki gÃ¶sterdi.

Ä°srail DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Le Pen'in sÃ¶zleri, "tarihsel gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ±" olarak nitelendirilerek kÄ±nandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, eski Fransa cumhurbaÅŸkanlarÄ±nÄ±n da Paris Yahudilerinin soykÄ±rÄ±ma uÄŸramasÄ±nda Fransa'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼ kabul ettikleri belirtildi.

Fransa'da ay sonunda ilk turu yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminde adaylar arasÄ±nda yer alan Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen, dÃ¼n LCI televizyon kanalÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlarken, "Fransa'nÄ±n Paris Yahudilerinin Almanya'ya gÃ¶nderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Genel olarak sÃ¶ylemek gerekirse sorumlu olan kiÅŸiler varsa onlar o dÃ¶nemde iktidarda olanlardÄ±r. Fransa deÄŸildir." demiÅŸti.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande ve eski cumhurbaÅŸkanlarÄ±ndan Jacques Chirac, FransÄ±z polisinin 1942 yÄ±lÄ±nda Nazi yetkililerinin talebiyle Paris'teki yaklaÅŸÄ±k 13 bin Yahudi'yi toplayarak Nazi kamplarÄ±na gÃ¶ndermesinden dolayÄ± Ã¶zÃ¼r dilemiÅŸti.

Ulusal Cephe Partisi'nin eski lideri ve Marine Le Pen'in babasÄ± Jean-Marie Le Pen de Yahudi soykÄ±rÄ±mÄ±nÄ± "tarihin bir ayrÄ±ntÄ±sÄ±" olarak nitelemiÅŸ ve bu sÃ¶zÃ¼ kamuoyunda tartÄ±ÅŸmalara neden olmuÅŸtu.