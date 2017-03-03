Milli Savunma Bakanı Işık, ABD yolcusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz." dedi.
Kocaeli'de bulunan Işık yaptığı açıklamada, ABD'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
"ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Washington'da önemli bir görüşme gerçekleştireceğiz." diyen Bakan Işık, "Münbiç, Rakka ve Suriye ile ilgili konularda görüşme yapacağız, perşembe günü bir araya geleceğiz." ifadesini kullandı.
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