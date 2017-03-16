16:19, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Bakan Kaya, Hollanda'nın skandal tavrı için yargıya gidiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda’da yaşanan olaylar sonrası hukuki yollara başvuracağını belirterek, “Ben yasal olarak gerekeni yapıyorum. Bana o akşam yapılan muameleden dolayı da yargı yoluna başvuruyorum.” dedi.

Bakan Kaya, Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan’ın yönettiği “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'deki Sosyal Politikalar ve Uluslararası İlişkilere Etkileri” başlıklı etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaya, halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğinin Türkiye’nin istikrarı, gelişmesi, gençlerin geleceğe daha güvenle bakması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

"YARGI YOLLARINA BAŞVURUYORUM"

Soru-cevap şeklinde gerçekleştirilen programda, Bakan Kaya bir öğrencinin “Hollanda’da yaşadıklarınızdan sonra iki ülke arasındaki son durum nedir?” sorusuna şu cevabı verdi:

“Hollanda ile bizim yaşadığımız olay tamamen diplomatik anlamda takip edilen bir süreç. Ben yasal olarak gerekeni yapıyorum. Bana o akşam yapılan muameleden dolayı da yargı yoluna başvuruyorum. Aynı zamanda devletimiz ve hükümetimiz de yaşanan krizden sonra yapılan ilk bakanlar kurulu toplantısında bazı yaptırımlar açıklamıştı, o yaptırımlar da devam ediyor şu anda. Hükümetimiz diplomatik açıdan olayı takip ediyor. Ekonomik olarak bir yaptırım uygulamasına gidilmedi. Bu aslında yerel yönetimle birlikte Hollanda hükümetinin yaptığı yanlış bir uygulama. Bizim Hollanda halkı ile bir sıkıntımız, derdimiz yok. Bizim orada bulunan vatandaşlarımıza da insanlık dışı muamelede bulundular. O vatandaşlarımız da hem Hollanda’ya hem Türkiye’ye katkı sunuyorlar. Onlar da sanırım maruz kaldıkları kötü muamele için hukuki haklarını arama yoluna gidecekler. Ben de aynı şekilde hukuki olarak olayın takipçisi olacağım. Bir kadın, bir bakan olarak diplomatik pasaportum bulunmasına rağmen maruz kaldığım muamele bütün diplomatik teamüllerin çiğnenmesi anlamına geldi o gece. Uluslararası İlişkiler okumuş kardeşlerimiz bilirler, Viyana Sözleşmesi’nin hükümleri o gece ayaklar altına alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok kez ifade etti, biz sürecin takipçisi olacağız.”

"AVRUPA KENDİ DEĞERLERİNDEN UZAKLAŞTI"

Bakan Kaya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan’daki halk oylaması sonrası AB ile ilişkilerin yeniden gözden geçirileceğini belirtti. Bu konuda gelişmeler nasıl olacak?” şeklindeki soru üzerine, “Biz yıllardır, demokratikleşme, özgürlükler anlamında ülkemizi AK Parti iktidarlarıyla 15 yılda çok güzel bir noktaya taşıdık. Bunları sadece AB’ye girmek için yapmadık. Ülkemizi geliştirmek, dönüştürmek, demokrasiyi tam anlamıyla yaşanması adına yaptık. Ancak AB’nin son yıllarda üye yaptığı ülkelere baktığınızda çok net bir şekilde çifte standart uyguladığını göreceksiniz. Bu yeni üyelerin hiçbiri kriterleri Türkiye’den daha fazla yerine getirip AB’ye girmeye hak kazanmış ülkeler değil. AB ile ilişkiler noktasında sayın başbakanımız da, sayın cumhurbaşkanımız da söyledi: Bu meseleyi de yine halkımıza getireceğiz. Halkımız bu konuyu ne şekilde devamını istiyorsa o şekilde devam edeceğiz. Türkiye bugün Avrupa’nın altıncı büyük ekonomisi, 2023’te ise üçüncü sıraya taşıyacağız. Biz demokratikleşme, insan haklarında Avrupa ülkelerinin gerisinde değiliz. Benim Hollanda’da yaşadıklarım ve mülteci sorununda AB ülkelerinin takındığı tavır göstermiştir ki; Avrupa kendi değerlerinden uzaklaşmıştır. Brexit süreci, ekonomik durumu ile Avrupa artık dağılma noktasına geldi. Artık dünyanın farklı bir yöne, Doğu’ya doğru döndüğü gerçeğini görmemiz gerekiyor. Bugün Çin, Hindistan gibi ülkeler çok büyük pazarlar. Hem ekonomik anlamda, hem diğer ilişkiler noktasında bu büyük pazarları değerlendirmemiz gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yapılacak halk oylamasında 18 yaşında seçilme hakkı yer alıyor, 18 yaşında birisine güvenebilir miyiz?” şeklindeki soruya da yanıt veren Bakan Kaya, şunları kaydetti:

“Biz gençlerimize güveniyoruz. 15 Temmuz’da, bu ülke için canını tankların önüne atıp feda eden, 18 yaşın altında 8, 71 de genç şehidimiz var. Gençlerimiz vergi mükellefi olabiliyor, evlenebiliyor, her türlü cezai hukuki ehliyetleri var. Ayrıca bu bir haktır ve biz mecliste temsil etme haklarını onlara veriyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde gençler 18 yaşında seçilme hakkına sahip. Ben kendisini yetiştirmiş, ehliyet ve liyakat sahibi gençlerimizin hem TBMM hem de diğer meclislerde çok iyi temsil edeceğine inanıyorum.”