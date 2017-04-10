16:44, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Elazığ'da 250 güvenlik korucusu yemin etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Elazığ'da göreve yeni başlayan 250 güvenlik korucusu yemin etti.

Eğitimlerinin ardından Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerinde görev yapacak güvenlik korucuları için İlçe Jandarma Özel Harekat Komutanlığında yemin töreni düzenlendi.

Vali Murat Zorluoğlu, törende yaptığı konuşmada, teröre karşı amansız bir mücadele verildiğini söyledi.

Terörle mücadelede devlet olarak tam kararlılıkla hareket ettiklerini ve geri adım atmanın söz konusu olmayacağını kaydeden Zorluoğlu, "Güvenlik personelimizin gayreti ve cesaretiyle bütün teröristleri temizleyeceğiz. Bundan kimse tereddüt etmesin. Sadece dağdaki teröristlerle mücadele etmiyoruz, onlara destek verenlere yönelik de mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Vali Zorluoğlu, terörle mücadelede güvenlik korucularının önemine değinerek, göreve yeni başlayanlara kolaylık temenni etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek de eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak göreve hazır olan güvenlik korucularına başarı diledi.

Törene, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ömer Serdar ve Metin Bulut, Kovancılar Kaymakamı Hasan Gündoğdu, Palu Kaymakamı Mehmet Öztürk, Karakoçan Kaymakamı Cemil Sarıoğlu, diğer yetkililer ve güvenlik korucularının yakınları katıldı.