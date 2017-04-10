Çeşme'de 54 göçmen yakalandı

Bakan Kaya, Hollanda'nın skandal tavrı için yargıya gidiyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, “Hollanda ile bizim yaşadığımız olay tamamen diplomatik anlamda takip edilen bir süreç. Ben yasal olarak gerekeni yapıyorum. Bana o akşam yapılan muameleden dolayı da yargı yoluna başvuruyorum” dedi