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17:48, 10 Nisan 2017 Pazartesi

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PYD/PKK'nÄ±n Suriye'nin kuzeyindeki muhalif KÃ¼rtlere baskÄ±sÄ±
PYD/PKK'nÄ±n Suriye'nin kuzeyindeki muhalif KÃ¼rtlere baskÄ±sÄ±

ENKS Erbil Temsilcisi Ali, "TerÃ¶ristler kardeÅŸimi kendi aracÄ±na bindirip, kaÃ§Ä±rdÄ±. Kendisinden 22 gÃ¼ndÃ¼r haber alamÄ±yoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye KÃ¼rt Ulusal Konseyi (ENKS) Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) Erbil Temsilcisi Halid Ali, PYD/PKK'nÄ±n Suriye'nin kuzeyinde bulunan kardeÅŸini 22 gÃ¼n Ã¶nce kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve akibetinden habersiz olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Ali yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Siyasetle ilgilenmeyen ve 3 Ã§ocuk sahibi olan kardeÅŸim Said Ahmed bir esnaftÄ±r. PYD'nin silahlÄ± ve yÃ¼zÃ¼ maskeli militanlarÄ± tarafÄ±ndan Haseke'nin Derik ilÃ§esine baÄŸlÄ± Vanke kÃ¶yÃ¼nÃ¼n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Vanke kÃ¶yÃ¼nden Derik ilÃ§esine gitmek Ã¼zere yolda silahlÄ± militanlar tarafÄ±ndan kardeÅŸinin zorla aracÄ±ndan indirildiÄŸini belirten Ali, "TerÃ¶ristler kardeÅŸimi kendi aracÄ±na bindirip, kaÃ§Ä±rdÄ±. Kendisinden 22 gÃ¼ndÃ¼r haber alamÄ±yoruz." dedi.

KardeÅŸinin herhangi siyasi bir partiye Ã¼ye olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ali, PYD'nin kendisine gÃ¶zdaÄŸÄ± vermek iÃ§in kardeÅŸini rehin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ali, kardeÅŸinin kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±ndan sonra ailesinin PYD/PKK'dan Said Ahmed'in akibetini sorduÄŸunu ancak olumlu bir cevap alamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.



Ä°lgili Konular IKBY
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