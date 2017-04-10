17:57, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Kuzey Kore radyosu yine "ÅŸifreli sayÄ±lar" yayÄ±nladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore, Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±ndaki casuslarÄ±na ÅŸifreli talimat gÃ¶nderme amaÃ§lÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len, radyodan geliÅŸigÃ¼zel bazÄ± sayÄ±larÄ±n okunduÄŸu "gizemli" yayÄ±nlarÄ±na bir yenisini daha ekledi.

GÃ¼ney Kore haber ajansÄ± Yonhap'Ä±n bildirdiÄŸine gÃ¶re, resmi yayÄ±n organÄ± Pyongyang radyosu yerel saatle 12.15'te baÅŸlayan yayÄ±nÄ±nda Ã¼Ã§ ve iki basamaklÄ± sayÄ± dizlilerinden oluÅŸan 70 Ã§ift rakam anons etti.

"Åžimdi uzaktan eÄŸitim Ã¼niversitesi 21. birim keÅŸif kolu Ã¼yeleri iÃ§in makine mÃ¼hendisliÄŸi Ã¶devlerini aÃ§Ä±klÄ±yoruz." ifadesiyle baÅŸlayan yayÄ±nda spiker bir dizi sayÄ±yÄ±, "SayÄ± 69, 602. sayfada; SayÄ± 79, 133. sayfada; SayÄ± 18, 216. sayfada..." ÅŸeklinde ilerleyen bir kalÄ±p iÃ§inde okudu. AynÄ± sayÄ±lar baÅŸtan sona iki kez tekrar edildi.

Pyongyang yÃ¶netimi, SoÄŸuk SavaÅŸ yÄ±llarÄ±ndaki casusluk faaliyetlerini hatÄ±rlatan bu tÃ¼r yayÄ±nlarÄ±nÄ± 2000 yÄ±lÄ±nda durdurmuÅŸtu. Åžifreli talimatlar olduÄŸu tahmin edilen yayÄ±nlar, GÃ¼ney-Kuzey iliÅŸkilerinin yeniden gerilmesiyle 24 Haziran 2016'da yeniden baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BugÃ¼nkÃ¼ yayÄ±n o tarihten bu yana yapÄ±lan 31. ÅŸifreli duyuru giriÅŸimi oldu.