18:10, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Hakim ve savcılara FETÖ'den ilk iddianame kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten çıkarılan hakim ve savcılara yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, kapatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerde görev yapan 25 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan ilk iddianame mahkemece kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten çıkarılan 25 şüpheli hakim ve savcı hakkında hazırlanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame üzerindeki işlemler tamamlandı.

İddianamenin kabulünü karar veren mahkeme heyetinin, savcılığın, iddianamenin Yargıtay'da görülen "Selam Tevhid'de kumpas" davasıyla birleştirilmesi talebini ise daha sonra karara bağlayacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde cumhuriyet savcısı İsa Dalgıç tarafından hazırlanan 227 sayfalık iddianamede, kapatılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı özel yetkili cumhuriyet savcılıkları ve mahkemelerde görev yapan, kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Askeri Casusluk", "Oda TV", "Futbolda şike", "17/25 Aralık", "Selam Tevhid", "MİT tırları", "Yasa dışı dinleme", "Tahşiye", "Usulsüz tahliyeler" gibi soruşturma ve kovuşturmalarda yer alan Cihan Kansız, Mehmet Ekinci, Sedat Sami Haşıloğlu, Metin Özçelik, Mustafa Başer ve Hikmet Usta'nın da aralarında bulunduğu 25 şüpheli yer alıyor.

Şüpheliler hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüphelilerin Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen "Selam Tevhid'de kumpas" davasında yargılandıkları, bu nedenle dosyaların birleştirilmesi talep edildi.

FETÖ soruşturmaları kapsamında, Türkiye genelinde hakim ve savcılara yönelik hazırlanan ilk iddianamede, FETÖ'nün genel yapısı, örgütün yargı yapılanması, "ByLock" programı, "örgütsel motivasyon unsuru" olarak nitelendirilen 1 dolar, örgütün izleyeceği yol haritası, ele geçirilen örgütsel dokümanlar ile şüphelilerin eylemleri ve savunmalarına yer verildi.

ŞÜPHELİLERDEN 13'Ü FİRARİ

İddianamede, şüphelilerden 5'i Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen "Selam Tevhid'de kumpas" davasında olmak üzere 12'sinin tutuklu olduğu, 13'ünün de "firari" olarak arandığı belirtildi.

Dönemin özel yetkili savcıları Ayhan Bedirhan ve İsmail Işık, kapatılan özel yetkili İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi hakimleri Mehmet Erdoğan ve Mehmet Hamzaçebi, kapatılan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin Özçelik, "Futbolda şike" davasına bakan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Ekinci ile Mustafa Başer, Muzaffer İren, Osman Kaya, Ümit Zafer Çolak, Mehmet Ekinci, Kazım Kahyaoğlu ve Abdullah Öztürk tutuklu bulunuyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan "Ergenekon" davasına bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin üyesi Sedat Sami Haşıloğlu, Durmuş Yiğit, Eşref Aksu, kapatılan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hadi Çağdır, Mehmet Ali Uysal, Mustafa Boz, Nurullah Çınar, Cihan Kansız, İsmail Tandoğan, Hikmet Usta, Davut Bedir, kapatılan özel yetkili İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan ve Yakup Hakan Günay ise firari şüpheli olarak aranıyor.

DİNK DAVASININ SAVCISININDAN DA "BYLOCK" ÇIKTI

İddianamede, Hrant Dink ana davasına bakan kapatılan özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma savcısı Hikmet Usta, "Futbolda şike", kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca'' ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yargılandığı "Karagümrük çetesi" ve "Oda TV" davalarının görüldüğü kapatılan özel yetkili İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin başkanı Mehmet Ekinci, bir dönem "Ergenekon" soruşturmasını da yürüten Başsavcıvekili Cihan Kansız, 17-25 Aralık sürecinden sonra 22 Temmuz 2014'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda tutuklanan 62 şüphelinin usulsüz tahliyesine karar veren ve reddihakim taleplerini değerlendiren hakimler Mustafa Başer ve Metin Özçelik'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.