Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na; Sen niye kaçıp gittin?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından Abide Meydanı'nda düzenlenen "Çorum Buluşması"nda vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu ben tüm milletime çağrıyı yaptım, meydanlara davet ettim. Yüz binler meydanlara döküldü." ifadelerini kullanarak, "Senin geldiğin havalimanında on binler vardı, sen niye kaçıp gittin. Orada vatandaşınla beraber olsaydın ya." dedi.

ÇORUM'DA DOĞALGAZ YAYGINLAŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskilip, Alaca ve Osmancık ilçelerimize bu yıl, Dodurga, Mecitözü, Oğuzlar ilçelerimize ise 2019 yılında doğalgaz veriyoruz. Çorum'un ilçelerini de doğalgazın rahatlığı ve temizliğiyle tanıştırıyoruz." şeklinde konuştu.

"Tarımın, sanayinin, bölgesinin üretim merkezi olan Çorum'a ne yapsak azdır." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü sizler yıllarca ihmal edilmenize rağmen yılmadan, yüksünmeden çalıştınız. Şu çorak topraklara adeta hayat verdiniz."

"SEN NİYE KAÇIP GİTTİN?"

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon kanalında, "Sayın Cumhurbaşkanının koruma müdürleri haber verseydi ben havalimanında kendilerini beklerdim" dediğini hatırlatan Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, ben tüm milletime çağrıyı yaptım ve milletimi meydanlara davet ettim. Benim milletim, 10 binler, 100 binler meydanlara döküldü. Senin geldiğin havalimanında da o akşam 10 binler vardı. Sen niye kaçıp gittin? Bakırköy Belediye Başkanının evine gideceğine sen de orada vatandaşınla beraber olsaydın ya niye kaçtın gittin? Bu iş yürek ister, yürek. Bu iş kürekle olmaz, yürekle olur. 'ben açıklamalarımı yaptım. Darbeye karşıyım dedim' diyor. İyi ki dedin. Kapının arkasından darbeye karşıyım demiş. Ne olur desen. Sen orada vatandaşınla beraber olacaktın. Öyle kaçıp gitmeyecektin." ifadelerini kullandı.

7 Ağustos'ta Yenikapı'ya Kılıçdaroğlu'nu davet ettiğini fakat kendilerine olumsuz cevap geldiğini kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sonradan o kadar sıkıştırdılar ki kendisini son gün, cuma günü 'evet' dedi ve cumartesi öyle geldi. Hani Yenikapı Ruhu diyoruz ya, sonradan açıklamalar yaptı; 'Ben, Yenikapı Ruhu'nu paylaşmıyorum' dedi. Niye? Çünkü senin dünyanda böyle bir ruh yok ki. Böyle bir birlik, beraberlik, dayanışma ruhu yok ki. İşte bu ruh burada. Şu anda Çorum Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Gürcü'sü, Abhazası'yla biriz beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz. Bir sıkıntı var mı?

"ŞEHİTLERİMİZİN KATİLLERİNİ BİZİM AFFETME YETKİMİZ YOK"

Şu anda Tendürek Dağları, Cudi, Gabar, Bestler Deresi'nde silahlı kuvvetlerin mensuplarının, polis ve korucuların hep birlikte teröristlerin inlerine girdiğini ifade eden Erdoğan, "Onlar, o inleri çökerttiler. Her geçen gün teröristler, kaçacak delik arıyorlar ama biz de ne yapıyoruz? Kovalıyoruz. Sonuna kadar bunları kovalayacağız. Bu ülkenin huzuru, refahı için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Alanda bulunanların "İdam" sloganı atması üzerine Erdoğan, 16 Nisan'ın bunun için bir dönüm noktası olduğunun kaydetti. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, 'ben idama evet diyorum' diyor. Sayın (Devlet) Bahçeli'nin, zaten bu konuda kararı kesin, açıkladı. Sayın (Binali) Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum, o da kesin. Parlamentodan bu karar bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Tereddüt etmem. Çünkü şehitlerimizin katillerini bizim affetme yetkimiz yok. Gereğini yaparız." dedi.

"TUTTURMUŞLAR BİR 'TEK ADAM.' NE ALAKASI VAR?"

Anayasa değişikliğine yönelik eleştirilere de değinen Erdoğan, "Tuturmuşlar bir 'tek adam, tek adam, tek adam.' Ne tek adamı? Ne alakası var?" ifadesini kullandı.

Alanda bulunanlara, "Diyor ki 'Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı.' Gazi Mustafa Kemal CHP'nin genel başkanıyken aynı zamanda cumhurbaşkanı mıydı? İnönü, CHP'nin genel başkanıyken aynı zamanda cumhurbaşkanı mıydı?" diye soran ve "Evet" yanıtını alan Erdoğan, "Bu adam kendi partisinin geçmişini bilmiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada, devlet başkanlarının aynı zamanda partisinin lideri konumunda olduğu yönetim modellerinin pek çok örneği bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Örneğin Amerika'da Obama, şu anda Trump partisinin doğal lideridir. Rusya öyle. Latin Amerika ülkeleri öyle. Ama bunların dünyada ne oluyor, bitiyor haberleri yok. Kaldı ki onu da geç; başbakanlar partinin genel başkanı değil mi? Aynı zamanda yürütmenin de başında değil mi? O olunca tarafsız mı oluyor? Hizmeti yapmaksa ha başbakan olarak yaparsın, ha cumhurbaşkanı olarak yaparsın. Mesele yok. Dert başka. Bundan sonra bu ülkeyi bölemeyeceklerinden dolayı rahatsız oluyorlar."