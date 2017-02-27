Esed en fazla sivili 'kimyasalsÄ±z' katletti

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar Esed rejiminin geÃ§en haftaÂ Ä°dlib'e baÄŸlÄ± Han Åžeyhun'dakiÂ kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 100Â sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¼ndemine oturdu.Â
Rejimin kitle katliamlarÄ±nda kimyasal silah kullanÄ±mÄ± dikkatleri yoÄŸun ÅŸekilde Ã§ekse de Esed gÃ¼Ã§lerinin en bÃ¼yÃ¼k kÄ±yÄ±mlarÄ± geleneksel silahlarla yaÅŸandÄ±.
Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR) verileri ile derlenen rakamlara gÃ¶re, rejimin 17 AÄŸustos 2013'de DoÄŸu Guta'da dÃ¼zenlediÄŸi en bÃ¼yÃ¼k kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±nda bin 400'Ã¼n Ã¼zerinde sivilin Ã¶lmesinin ardÄ±ndan, son 3 yÄ±lda kimyasallar en az 230 sivilin canÄ±nÄ± aldÄ±.
Toplamda bin 630 civarÄ±nda sivilin hayatÄ±na mal olan kimyasal silahlara karÅŸÄ±n, yÃ¼zbinler ise varil, vakum, misket, sÄ±ÄŸÄ±nak delici bombalar ve havan toplarÄ±yla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan De Mistura, 22 Nisan 2016'da yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, resmi verilere dayanmamakla birlikte can kaybÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± tahmini 400 bin ÅŸeklinde ifade etmiÅŸti.
Ä°Ã§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana, Esed gÃ¼Ã§lerinin sivillere yÃ¶nelik tek seferde iÅŸlediÄŸi birÃ§ok kitle katliamÄ±, kayÄ±tlara geÃ§ti.
Mart 2011'de baÅŸlayan halk hareketleri ve ardÄ±ndan patlak veren iÃ§ savaÅŸta rejim gÃ¼Ã§leri ilk bÃ¼yÃ¼k katliamÄ±, 4 AÄŸustos'ta Hama'da yaptÄ±. Tank destekli birliklerle kent merkezine giren rejim askerleri, en az 130 barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶stericiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
4 Åžubat 2012'de rejim ordusu, Mevlit Kandili gecesi Humus'ta aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 337 sivili katletti.
Rejimin Åžebbiha milisleri, 12 Mart 2012'de Humus'un Kerem Zeytun semtinde evleri basarak, 140 sivili hayattan kopardÄ±.
19 Nisan 2016'da rejime ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ä°dlib'in Maret en-Numan ilÃ§esinde pazar yerine ve Kefer Nubul beldesinde de sivil yerleÅŸim yerine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu toplam 52 sivil yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
2016'da sivil kayÄ±plarÄ±n Ã§oÄŸu, 30 EylÃ¼l 2015'te iÃ§ savaÅŸa dahil olan Rusya'nÄ±n hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda verildi. Binlerce silahsÄ±z sivil ÅŸiddetli bombardÄ±manlarda Ã¶ldÃ¼.
TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n giriÅŸimiyle 30 AralÄ±k 2016'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkes, rejimin kitle katliamlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mede uzun sÃ¼re baÅŸarÄ±lÄ± oldu. Ancak rejim gÃ¼Ã§leri, mart 2017 ortalarÄ±nda aÄŸÄ±r bombardÄ±manlara yoÄŸunlaÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da dÃ¼n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± radyo programÄ±nda "1 milyona yakÄ±n insanÄ±n 6 yÄ±ldÄ±r rejimin konvansiyonel silahlarÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne" dikkati Ã§ekmiÅŸti.
ErdoÄŸan, "Ä°ki de bir 'kimyasal silah' diyorlar. Bu bir kandÄ±rmacadÄ±r. Kimyasal silah, uluslararasÄ± hukuk itibarÄ±yla yasaklandÄ± diye bunu gÃ¼ndeme getirmenin bir anlamÄ± yok. Kimyasal silahÄ± konuÅŸalÄ±m ama mesele sebep-netice iliÅŸkisidir. Neticesi Ã¶lÃ¼m olan bir saldÄ±rÄ±da konvansiyonel silahlarla da bu oluyorsa, bunun Ã¼zerine de gideceksin." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
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Suriye'de Esed rejimi, toplu katliamlarÄ± iÃ§in yalnÄ±zca kimyasal silah kullanmÄ±yor. Rejim, 6 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k bin 630 sivili kimyasal silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken, yÃ¼zbinlercesi konvansiyonel (geleneksel) yollarla katledildi.
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