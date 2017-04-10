18:54, 10 Nisan 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼metinden OHAL'e onay





MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede 3 ay boyunca uygulanacak OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilanÄ± kararÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±rÂ hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede 3 ay boyunca uygulanacak OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilanÄ± kararÄ±nÄ± onayladÄ±. HÃ¼kÃ¼metten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åžerif Ä°smal'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nda, Hukuki ve anayasal iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ± Ã§erÃ§evesinde, CumhurbaÅŸkanÄ± AbdÃ¼lfettah es-Sisi'nin almÄ±ÅŸ olduÄŸu 3 ay OHAL ilanÄ± kararÄ±nÄ± onayladÄ±." denildi. OHAL'in bugÃ¼n saat 11.00 itibari ile yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, "SilahlÄ± gÃ¼Ã§lerimiz ve polis gÃ¼Ã§leri terÃ¶rÃ¼ finanse edenlere karÅŸÄ± koyma, Ã¼lkenin her tarafÄ±nda gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ±, kamu mallarÄ±nÄ±n ve vatandaÅŸlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± gibi gÃ¶revleri Ã¼stlenecektir." ifadeleri yer aldÄ±. Sisi, TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n dÃ¼n iki kiliseye yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼lkede 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edildiÄŸini duyurmuÅŸtu. SALDIRILARDA Ã–LENLERÄ°N SAYISI 45'E YÃœKSELDÄ° Ã–te yandan, MÄ±sÄ±r SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkenin kuzeyindeki Ä°skenderiye ve Tanta kentlerinde meydana gelen saldÄ±rÄ±larda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 45'e, yaralÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 125'e yÃ¼kseldiÄŸini kaydetti. MÄ±sÄ±r anayasasÄ±na gÃ¶re, OHAL kararÄ±nÄ±n 7 gÃ¼n iÃ§erisinde parlamentoya sunulmasÄ± gerekiyor. Meclis OHAL'in devam etmesi veya durdurulmasÄ±na yÃ¶nelik karar alabiliyor. Genellikle hÃ¼kÃ¼metin almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararÄ±n parlamentodan geÃ§tiÄŸi belirtiliyor.

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