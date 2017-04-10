18:57, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ä°ngiltere'den Ã‡in'e 17 gÃ¼nlÃ¼k raylÄ± ticaret





Ä°ngiltere'nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yÃ¼k treni, yaklaÅŸÄ±k 12 bin kilometreyi 17 gÃ¼nde katederek Ã‡in'i doÄŸusundaki Zhejiang eyaletine ulaÅŸacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltereÂ veÂ Ã‡inÂ arasÄ±nda doÄŸrudan mal taÅŸÄ±yacak olan ilkÂ yÃ¼k treniÂ hizmete girdi. Ä°ngiltereâ€™nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yÃ¼k treni, yaklaÅŸÄ±k 12 bin kilometreyi 17 gÃ¼nde katederek Ã‡in'in doÄŸusundaki Zhejiang eyaletine ulaÅŸacak. ZHEJEÄ°ANG'A 27 NÄ°SAN'DA ULAÅžMASI BEKLENÄ°YOR Ä°ngiliz ihraÃ§ mallarÄ±nÄ± Ã‡in pazarÄ±na ulaÅŸtÄ±racak olan yÃ¼k treninin Fransa, BelÃ§ika, Almanya, Polonya, Beyaz Rusya, Rusya ve Kazakistan Ã¼zerinden geÃ§tikten sonra Zhejiang'a 27 Nisan'da ulaÅŸmasÄ± bekleniyor. Ä°lk yÃ¼k treni seferinde aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Ä°ngiltereâ€™de Ã¼retilen viski, bira, gazlÄ± iÃ§ecekler, gÄ±da takviyeleri ve bebek Ã¼rÃ¼nleri yer aldÄ±. UluslararasÄ± nakliye ÅŸirketi DP World'Ã¼n Ãœst YÃ¶neticisi Sultan Ahmed Bin Sulayem, konuya iliÅŸkin deÄŸerlendirmesinde, Ä°ngiltereâ€™den tren yolu ile mal ticaretinin deniz yoluyla ulaÅŸtÄ±rmaktan daha hÄ±zlÄ±, hava yoluyla ulaÅŸtÄ±rmaktan ise daha ucuz olduÄŸunu belirtti.

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