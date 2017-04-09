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19:05, 10 Nisan 2017 Pazartesi

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Ä°slam alimi Ramadan Fransa'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±na itiraz edecek
Ä°slam alimi Ramadan Fransa'nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±na itiraz edecek

MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurucusu Hasan el-Benna'nÄ±n torunu Ä°slam alimi Ramadan, bir konferans iÃ§in gittiÄŸi Fransa'dan ikamet ettiÄŸi Ä°sviÃ§re'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±na itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸlerÂ teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurucusu Hasan el-Benna'nÄ±n torunu Ä°slam alimiÂ Hani Ramadan, bir konferans iÃ§in gittiÄŸi Fransa'dan ikamet ettiÄŸi Ä°sviÃ§re'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±na itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ramadan, konuyla ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "7 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ Colmar'da konferans vermeye gitmiÅŸtim. Karar bana konferans sonrasÄ± ulaÅŸtÄ±, polisler eÅŸliÄŸinde Ä°sviÃ§re'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildim. Elbette, bu haksÄ±z karara itiraz edeceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.

SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±nÄ±n, kadÄ±nlara ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±na dair hatalÄ± bir yaklaÅŸÄ±m iÃ§erdiÄŸini belirten Ramadan, kendisinin "GerÃ§ek bir MÃ¼slÃ¼man kadÄ±n, peÃ§esini her yerde ve her ÅŸartta takmalÄ±. KadÄ±n, sadece kocasÄ±na baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼z gÃ¶rÃ¼lebilir." ifadesini kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iddia edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Ramadan, "Ancak ben bu sÃ¶zleri hiÃ§ kullanmadÄ±m. EÅŸim ve kÄ±zlarÄ±m baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takÄ±yor, ellerini ve yÃ¼zlerini gÃ¶steriyor. Bir kadÄ±nÄ±n isteÄŸine ve inancÄ±na gÃ¶re giyinme hakkÄ±na sahip olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

"SÃ–ZLERÄ°M Ã–N YARGILAR ÃœZERÄ°NE KURULU DEÄžÄ°L"

Hani Ramadan,ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BakanlÄ±ÄŸÄ±n yazÄ±lÄ± kararÄ±nda kadÄ±nlara karÅŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±ma dair ifadelerim olduÄŸu aktarÄ±lÄ±yor. Bunu EylÃ¼l 2002'de Le Monde gazetesine yazdÄ±ÄŸÄ±m bir yazÄ±ya dayandÄ±rÄ±yorlar. Ä°ddiaya gÃ¶re, zina yapan kadÄ±nlarÄ±n recm edilmesini doÄŸru buluyorum. Ancak yazÄ±da kadÄ±nlarÄ±n recm edilmesi meselesi sÃ¶z konusu deÄŸil. O dÃ¶nem Nijerya'da Emine Laval ve Safiye HÃ¼seyni, Irak'ta Sakine'nin recm edilmesine karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±m."

Ramadan, Fransa Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Matthias Fekl'e, bu iddialarÄ± ispat etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak, hakkÄ±ndaki Ä°srail dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± suÃ§lanmasÄ±yla ilgili olarak da "Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±, beni Ä°srail dÃ¼ÅŸmanÄ± olmakla suÃ§luyor. Siyonistlerle ilgili eleÅŸtirilerimin, Yahudilere karÅŸÄ± kine teÅŸvik edebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ama bu, Filistin ve Gazze'de halka karÅŸÄ± iÅŸlenen suÃ§larÄ± kÄ±namamÄ±za engel olmamalÄ±. SÃ¶zlerimin BatÄ±lÄ± toplumlara, kadÄ±nlara veya Yahudilere karÅŸÄ± kine ve nefrete teÅŸvik ettiÄŸinin sÃ¶ylenmesi gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmÄ±yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶tekine saygÄ± duymaya dayalÄ± medeniyetler arasÄ± diyaloÄŸu savunuyorum. SÃ¶zlerim Ã¶n yargÄ±lar Ã¼zerine kurulu deÄŸil. BakanÄ±n benim de onun kadar cumhuriyetin deÄŸerlerini savunduÄŸumu anlamasÄ± gerek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mathias Fekl, Hani Ramadan'Ä±n daha Ã¶nce bazÄ± hareketleri ve sÃ¶zleriyle Fransa topraklarÄ±nda kamu dÃ¼zenini tehdit ettiÄŸini savunmuÅŸtu.

Fekl, Ramadan'Ä±n bir konferans iÃ§in geldiÄŸi Colmar ÅŸehrinde tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polis eÅŸliÄŸinde Fransa-Ä°sviÃ§re sÄ±nÄ±rÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'da son aylarda Ramadan'Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ± pek Ã§ok konferans iptal edilmiÅŸti.

Ramadan, 2002 yÄ±lÄ± eylÃ¼l ayÄ±nda FransÄ±z Le Monde gazetesinde yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nda ÅŸeriat kurallarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± savunmuÅŸ, bu yazÄ± Ã¼zerine Cenevre Kantonu hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan FransÄ±zca Ã¶ÄŸretmenliÄŸi gÃ¶revinden "demokratik deÄŸerlere ve kamu okulu eÄŸitimi hedeflerine aykÄ±rÄ± hareket etmek" suÃ§lamasÄ±yla Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Ramadan fransa
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