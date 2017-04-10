Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna şüpheli mektup

Türkiye’nin Hannover Başkonsolosluğuna içinde şüpheli madde bulunan mektup gönderildiği bildirildi.
Hannover polis sözcüsü Philipp Hasse yaptığı açıklamada, bu sabah Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunun bir çalışanının, içinde "toza benzer bir madde" olan bir mektubu fark ettiğini söyledi.
Hasse, çalışanın söz konusu mektubu Başkonsolosluk binasının önündeki caddede bulunan ağacın yanına koyduğunu ve durumu binanın önündeki polislere bildirdiğini belirtti.
Mektubun daha sonra özel kutuya alınarak incelenmek için götürüldüğünü ifade eden Hesse, mektubun kimin tarafından gönderildiği konusunda bir şey söylemeyeceğini, inceleme sonucunun beklenmesi gerektiğini kaydetti.
Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos Halil Karabağlı, "Bu sabah Başkonsolosluğumuza bırakılan şüpheli zarf polise intikal ettirilmiştir. Polisten henüz bir netice gelmedi. Ayrıca öğrendiğimiz kadarıyla aynı şekilde diğer Başkonsolosluğumuza da gönderilmiş.'' ifadesini kullandı.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Almanya'da altı misyona daha benzer mektuplar gönderildi.
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Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna içinde şüpheli madde bulunan mektup gönderildi.
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