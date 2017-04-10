19:22, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ä°srail'e yapÄ±lan roket saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž Ã¼stlendi



Foto: ArÅŸiv

MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅž Ã¼stlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r'Ä±nÂ Sina YarÄ±madasÄ±'ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine dÃ¼zenlenenÂ roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅžÂ Ã¼stlendi. DEAÅž'aÂ yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen sosyal medya hesaplarÄ±nda yer alan haberde, "DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n Filistin'in gÃ¼neyinde bulunan AÅŸkol bÃ¶lgesindeki Yahudi yerleÅŸim birimlerini hedef alan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi" belirtildi. Ä°srail Ordu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peter Lerner, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'ndan atÄ±lan roketin AÅŸkol bÃ¶lgesine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, olayda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.

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