19:25, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Ã‡avuÅŸoÄŸlu Lavrov ile Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey LavrovÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Antalya'da bulunan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Lavrov'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmesindeÂ Suriye'deki son geliÅŸmelerÂ ele alÄ±ndÄ±.

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