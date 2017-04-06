19:32, 10 Nisan 2017 Pazartesi

BM: Suriye'de en az 26 kimyasal saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±





BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana yapÄ±lan 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rejiminin bu saldÄ±rÄ±larÄ±n en az 20'sinden sorumlu olduÄŸunu duyurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM)Â Cenevre Ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Suriye'dekiÂ kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n listesi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Listede,Â Suriye'de 2013'te 5, 2014'te 8, 2016'da 11, 2017'de de 2 olmak Ã¼zere toplamÂ 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Bu arada BM aÃ§Ä±klamasÄ±nda, listede yer alan kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sadece kayÄ±t altÄ±na alÄ±nabilenler olduÄŸu fakat Ã¼lkede daha fazla kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olma ihtimalinin de bulunduÄŸu ifade edildi. BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Suriye'nin Ä°dlib kentinde yaÅŸanan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± soruÅŸturma sÃ¼reci hala devam ettiÄŸi iÃ§in listeye almadÄ±.

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