Bozdağ: Milletin aklıyla oynamaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ NTV'de gündeme ilişkin soruları cevapladı.
Bozdağ'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Kayda değer oranda kararsız seçmen var mı?
Kararsız seçmen kaldığını düşünmüyorum. Vatandaşlar evet ve hayır propagandası yapanları dinledi, kararını verdi. Şu anda sandığı bekliyor.
Biz sistemi değiştiriyoruz. Cumhurbaşkanı yürütme organı haline geliyor. Bugünkü yürütme organının her biri partili. Parlementer sistem yerine yeni sistem geliyor. Bugün belediye başkanını biz seçiyoruz. Bir partiden seçiliyor. Seçildikten sonra partiden istifa etmiyor. Partili olmayan bir cumhurbaşkanı gösterir misiniz?
Özal, Demirel partisiz olunca, partisiz mi oldu? İcraatlar tarafsız mı ona bakmak lazım? Türkiye'yi yönetmiş, cumhurbaşkanı yapmış partisiz birini gösterin?
Özal Anavatanı kurdu. Cumhurbaşkanı oldu. Parti üzerinde ilişiği kesildi mi? Demokrasinin özü, toplumun özü, demokratik sistem bunu zorunlu kılıyor?
Bu bir siyasi değerlendirme ve çarpıtılarak ve halkı korkuratark yapılan bir değerlendirme. Anayasa mahkemesine üye seçimine ilişkin bir düzenleme yok. Hukuken ve fiilen de doğru değil. Üye seçim usülü ve kimin seçeceğine ilişkin düzenleme yok. Cumhurbaşkanının anayasa mahkemesinin üyelerini seçme yetkisi yok. Anayasa mahkemelerinin üyelerinin görev süresi 12 yıl, cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl. Herkesin göreve başlama süreleri farklı.
Üyeler yargıtayu ve danıştay tarafında seçiliyor. Kapalı devre işleyen sistem yok. Bu kapalı devreyi kapatalım. Bu kurumun hiçbir örgütün eline geçemeyeceği bir sistem kuralım. Bunu da 2010'daki anayasayla düzenledik. Her hakim ve savcının veya üyenin HSYK üyesi olan sadece bir kişiye oy verme hakkı getirdik. HSYK'da uzlaşma olmadan üye seçilemeyecek.
4 üyeyi cumhurbaşkanı seçecek eskiden olduğu gibi. 7 üyeyi de parlemento seçecek. Bu sistem uzlaşmayı zorlayacak. Anayasaya verilen değer açısından son derece önemli. Daha azla seçilme imkanı getiriliyor uzlaşma için. Yargı bürokrasisi Türkiye'de seçim yaptı. Siyasete bir güvensizlik var. Yargı millet adına karar veriyor. Yargı görevi yapanların tarafsızlığı anayasaya göre değiştirlemez.
Sayın Kılıçdaroğlu eğer milletvekilleri ile elinde bir liste varsa medyaya çıkıp, elimde şöyle bir liste var de kamuoyuna açıkla. Elini tutan mı var, engel olan mı var? Buna kontrollü darbe demek milletin aklıyla oynamaktır.
Senin elinde varsa açıkla biz de öğrenelim. Savcılıklara ver. Ama siyaseten kullanıyor atıyor. FETÖ Ak Parti'yi kullanıyor. Hemen FETÖ'ye söyle. Dayanışmaları iyi görünüyor. Attırın o vekilleri. Hem Tayyip Erdoğan'dan hem Ak Parti'den kurtulursunuz.
Bunu değerlendirmesini yapacağız. OHAL'in uzatılmasına ihtiyaç duyulup duyulmayacağı istişare yapılacak. Şu an alınmış bir karar yok.
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