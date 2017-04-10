20:19, 10 Nisan 2017 Pazartesi

FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik soruşturmada 17 tutuklama





FETÖ'nün eğitim kurumlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 17'si tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eğitim kurumlarına yönelik yürütülen soruşma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince gözaltına alınan, Eryaman'da faaliyet gösteren bir kolejin yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında olduğu 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısınca sorgulanan şüphelilerden 17'si tutuklanması, beşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 17 şüphelinin tutuklanmasına, beşinin ise adli kontrol şartıyla salıverilmesine hükmetti. SORUŞTURMA Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Eryaman'da halen faaliyet gösteren bir kolejin sahibi ve çalışanları olan 41 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. FETÖ üyesi olmak, örgüte finansman sağlamak ve eleman kazandırmakla suçlanan şüphelilerden dördünün başka soruşturmalar kapsamında tutuklu, 15'inin ise firari oldukları öğrenildi. Firariler arasında yer alan kolej sahibi H.K'nın ise ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

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