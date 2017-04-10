23:37, 10 Nisan 2017 Pazartesi

G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyanÄ±n sanayileÅŸmiÅŸ en bÃ¼yÃ¼k 7 Ã¼lkesi ve Avrupa BirliÄŸini (AB) bir araya getiren dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± dÃ¼zeyindekiÂ G7 toplantÄ±sÄ±, dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde Lucca kentinde baÅŸladÄ±.

Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki tarihi ÅŸehirlerden Lucca'daki Ducale SarayÄ±'nÄ±n giriÅŸinde, toplantÄ±ya katÄ±lan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Marc Ayrault, Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Fumio Kishida, Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland ile AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi karÅŸÄ±ladÄ±.



ToplantÄ± dolayÄ±sÄ±yla bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, tarihi kentin merkezi, ÅŸehir sakinleri ve zirve iÃ§in akreditasyonlarÄ± bulunanlar dÄ±ÅŸÄ±nda tamamen giriÅŸe kapatÄ±ldÄ±. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda, kentin hava sahasÄ± uÃ§uÅŸa yasak bÃ¶lge ilan edilirken, bir polis helikopteri zirve boyunca ÅŸehir Ã¼stÃ¼nde uÃ§uÅŸ yapacak.



Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek toplantÄ±da, terÃ¶rle mÃ¼cadele, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ krizi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye ve Irak'tan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye'deki iÃ§ savaÅŸ, Ä°ran, Libya, Ukrayna ve Kuzey Kore'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Ä°KÄ°LÄ° GÃ–RÃœÅžMELER

Konuk dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, G7 toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi kendi aralarÄ±nda ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi.



Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alfano, Ä°ngiliz mevkidaÅŸÄ± Boris Johnson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Johnson daha sonra ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson bir araya geldi.Â



Bu arada Johnson, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, G7'deki partnerleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki ana gÃ¼ndem konularÄ±ndan birinin Rusya'nÄ±n BeÅŸÅŸar Esed rejiminin arkasÄ±nda durmasÄ± olduÄŸunu belirtti.

SURÄ°YE Ã–ZEL OTURUMUNA TÃœRKÄ°YE DE DAVET EDÄ°LDÄ°

ToplantÄ± Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacak Suriye oturumuna TÃ¼rkiye'den DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra Suudi Arabistan, Katar, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, ÃœrdÃ¼n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± da davet edildi.



YarÄ±n sabah erken saatlerde yapÄ±lmasÄ± planlanan oturumda