G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nyanÄ±n sanayileÅŸmiÅŸ en bÃ¼yÃ¼k 7 Ã¼lkesi ve Avrupa BirliÄŸini (AB) bir araya getiren dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± dÃ¼zeyindekiÂ G7 toplantÄ±sÄ±, dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Ä°talya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde Lucca kentinde baÅŸladÄ±.
Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano, Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki tarihi ÅŸehirlerden Lucca'daki Ducale SarayÄ±'nÄ±n giriÅŸinde, toplantÄ±ya katÄ±lan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sigmar Gabriel, Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean Marc Ayrault, Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Fumio Kishida, Kanada DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Chrystia Freeland ile AB DÄ±ÅŸiÅŸleri ve GÃ¼venlik YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi karÅŸÄ±ladÄ±.
ToplantÄ± dolayÄ±sÄ±yla bÃ¶lgede gÃ¼venlik Ã¶nlemleri en Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±lÄ±rken, tarihi kentin merkezi, ÅŸehir sakinleri ve zirve iÃ§in akreditasyonlarÄ± bulunanlar dÄ±ÅŸÄ±nda tamamen giriÅŸe kapatÄ±ldÄ±. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda, kentin hava sahasÄ± uÃ§uÅŸa yasak bÃ¶lge ilan edilirken, bir polis helikopteri zirve boyunca ÅŸehir Ã¼stÃ¼nde uÃ§uÅŸ yapacak.
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼recek toplantÄ±da, terÃ¶rle mÃ¼cadele, dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ krizi, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye ve Irak'tan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye'deki iÃ§ savaÅŸ, Ä°ran, Libya, Ukrayna ve Kuzey Kore'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±nmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Konuk dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±, G7 toplantÄ±sÄ± Ã¶ncesi kendi aralarÄ±nda ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Ä°talya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Alfano, Ä°ngiliz mevkidaÅŸÄ± Boris Johnson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Johnson daha sonra ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson bir araya geldi.Â
Bu arada Johnson, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, G7'deki partnerleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerindeki ana gÃ¼ndem konularÄ±ndan birinin Rusya'nÄ±n BeÅŸÅŸar Esed rejiminin arkasÄ±nda durmasÄ± olduÄŸunu belirtti.
ToplantÄ± Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lacak Suriye oturumuna TÃ¼rkiye'den DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra Suudi Arabistan, Katar, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, ÃœrdÃ¼n dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± da davet edildi.
YarÄ±n sabah erken saatlerde yapÄ±lmasÄ± planlanan oturumda
AP haber ajansÄ±, AmerikalÄ± yetkiliye dayandÄ±rarak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haberde, Rusya'nÄ±n, Esed'in kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±ndan daha Ã¶nce bilgi sahibi olduÄŸu iddiasÄ±na yer verdi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, "Bebeklere kimyasal silahla saldÄ±rÄ±r, masum insanlara karÅŸÄ± varil bombasÄ± kullanÄ±rsanÄ±z Trump'tan cevap gÃ¶receksiniz" dedi
DÃ¼nyanÄ±n sanayileÅŸmiÅŸ en bÃ¼yÃ¼k 7 Ã¼lkesi ve AB'yi bir araya getiren dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± dÃ¼zeyindeki G7 toplantÄ±sÄ±, Ä°talya'da baÅŸladÄ±. ToplantÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de olduÄŸu Ã¼lkelerle Suriye oturumu yapÄ±lacak.
ABD'nin California eyaletindeki bir ilkokulda meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2 yetiÅŸkin Ã¶ldÃ¼, 2 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana yapÄ±lan 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rejiminin bu saldÄ±rÄ±larÄ±n en az 20'sinden sorumlu olduÄŸunu duyurdu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅž Ã¼stlendi
MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurucusu Hasan el-Benna'nÄ±n torunu Ä°slam alimi Ramadan, bir konferans iÃ§in gittiÄŸi Fransa'dan ikamet ettiÄŸi Ä°sviÃ§re'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±na itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ngiltere'nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yÃ¼k treni, yaklaÅŸÄ±k 12 bin kilometreyi 17 gÃ¼nde katederek Ã‡in'i doÄŸusundaki Zhejiang eyaletine ulaÅŸacak
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede 3 ay boyunca uygulanacak OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilanÄ± kararÄ±nÄ± onayladÄ±
Suriye'de Esed rejimi, toplu katliamlarÄ± iÃ§in yalnÄ±zca kimyasal silah kullanmÄ±yor. Rejim, 6 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k bin 630 sivili kimyasal silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken, yÃ¼zbinlercesi konvansiyonel (geleneksel) yollarla katledildi.
Kuzey Kore devlet radyosundan yayÄ±nlanan sayÄ± dizilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki casuslara gÃ¶nderilen ÅŸifreli talimatlar olduÄŸu tahmin ediliyor
ENKS Erbil Temsilcisi Ali, "TerÃ¶ristler kardeÅŸimi kendi aracÄ±na bindirip, kaÃ§Ä±rdÄ±. Kendisinden 22 gÃ¼ndÃ¼r haber alamÄ±yoruz" dedi
Delege oylarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± alan Carrie Lam'Ä±n Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi BaÅŸ YÃ¶neticisi seÃ§ilmesiyle Ã‡in, Hong Kong Ã¼zerindeki nÃ¼fuzunu daha da gÃ¼Ã§lendirdi
Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in, dÃ¼n LCI televizyon kanalÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlarken, "Fransa'nÄ±n Paris Yahudilerinin Almanya'ya gÃ¶nderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." demesine Ä°srail'den tepki geldi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi