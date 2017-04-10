GÃ¼ncelleme: 23:36, 10 Nisan 2017 Pazartesi

ABD'de ilkokulda silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 2 Ã¶lÃ¼



Foto: ArÅŸiv

ABD'nin California eyaletindeki bir ilkokulda meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2 yetiÅŸkin Ã¶ldÃ¼, 2 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'ninÂ CaliforniaÂ eyaletindeki birÂ ilkokulda yaÅŸananÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±da iki yetiÅŸkinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, iki Ã¶ÄŸrencinin ise yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. California'nÄ±nÂ San BernardinoÂ kentindeki North Park ilkokulunda yaÅŸanan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin polisten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada olayda iki yetiÅŸkinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, ilk bilgilere gÃ¶re saldÄ±rganÄ±n bir kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar ettiÄŸi belirtildi. "SALDIRI AÄ°LE Ä°Ã‡Ä° SORUN KAYNAKLI" OlayÄ±n aile iÃ§i sorundan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± ve Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸinin Ã¶ÄŸretmen olduÄŸu ifade edildi. SaldÄ±rgan da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in okulda herhangi bir tehlike kalmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Yaralanan Ã§ocuklara iliÅŸkin henÃ¼z bilgi verilmedi.

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