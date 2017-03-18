ABD'den Esed rejimine 'sert uyarÄ±'

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Beyaz Saray'daki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde ABD'nin Esed rejimine yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± kararÄ±nÄ± alma noktasÄ±nda bilinÃ§li ve doÄŸru bir tercih yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Spicer, yeni kimyasal saldÄ±rÄ±lar olmasÄ± halindeÂ ABD yÃ¶netiminin bunlara cevap vermeye aÃ§Ä±k olduÄŸuna iÅŸaret etti.
Spicer,Â Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kastederek, "EÄŸer bebeklere kimyasal silahla saldÄ±rÄ±r, masum insanlara karÅŸÄ± varil bombasÄ± kullanÄ±rsanÄ±z, bu BaÅŸkan'dan (Trump) bir cevap gÃ¶receksiniz." ifadesini kullandÄ±. Spicer'Ä±n, ilk kez "varil bombasÄ±" ifadesini kimyasal silahla birlikte kullanmasÄ± dikkati Ã§ekti.
Bununla birlikte ABD'nin OrtadoÄŸu'daki Ã¶nceliÄŸinin, halen DEAÅž olduÄŸuna dikkati Ã§eken Spicer, yine de bebeklerin Esed rejimi tarafÄ±ndan kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine sessiz kalmayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Spicer, "ABD'nin OrtadoÄŸu'daki 1 numaralÄ± Ã¶nceliÄŸi DEAÅž'tÄ±r. Ancak Esed yÃ¶netimi altÄ±nda istikrarlÄ± ve gÃ¼venli bir Suriye hayal edemiyoruz." dedi.
Åžayrat Hava ÃœssÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, "oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± bir saldÄ±rÄ±" olarak niteleyen Spicer, hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n halen kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki iddialarÄ± "PR Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±" olarak nitelendirdi ve saldÄ±rÄ± ile "Suriye'nin hava operasyonu kapasitesinin yÃ¼zde 20'sinin yok edildiÄŸini" ifade etti.
Rusya'nÄ±n Esed rejimine verdiÄŸi desteÄŸi de eleÅŸtiren Spicer, "Rusya'nÄ±n Ä°ran ve Kuzey Kore gibi Ã¼lkelerle yan yana durduÄŸunu" ve buna mukabil kendilerinin kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± uluslararasÄ± bir Ã§atÄ± altÄ±nda durduklarÄ±nÄ± kaydetti.
AP haber ajansÄ±, AmerikalÄ± yetkiliye dayandÄ±rarak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haberde, Rusya'nÄ±n, Esed'in kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±ndan daha Ã¶nce bilgi sahibi olduÄŸu iddiasÄ±na yer verdi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, "Bebeklere kimyasal silahla saldÄ±rÄ±r, masum insanlara karÅŸÄ± varil bombasÄ± kullanÄ±rsanÄ±z Trump'tan cevap gÃ¶receksiniz" dedi
DÃ¼nyanÄ±n sanayileÅŸmiÅŸ en bÃ¼yÃ¼k 7 Ã¼lkesi ve AB'yi bir araya getiren dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± dÃ¼zeyindeki G7 toplantÄ±sÄ±, Ä°talya'da baÅŸladÄ±. ToplantÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de olduÄŸu Ã¼lkelerle Suriye oturumu yapÄ±lacak.
ABD'nin California eyaletindeki bir ilkokulda meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2 yetiÅŸkin Ã¶ldÃ¼, 2 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana yapÄ±lan 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rejiminin bu saldÄ±rÄ±larÄ±n en az 20'sinden sorumlu olduÄŸunu duyurdu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅž Ã¼stlendi
MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurucusu Hasan el-Benna'nÄ±n torunu Ä°slam alimi Ramadan, bir konferans iÃ§in gittiÄŸi Fransa'dan ikamet ettiÄŸi Ä°sviÃ§re'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±na itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ngiltere'nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yÃ¼k treni, yaklaÅŸÄ±k 12 bin kilometreyi 17 gÃ¼nde katederek Ã‡in'i doÄŸusundaki Zhejiang eyaletine ulaÅŸacak
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede 3 ay boyunca uygulanacak OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilanÄ± kararÄ±nÄ± onayladÄ±
Suriye'de Esed rejimi, toplu katliamlarÄ± iÃ§in yalnÄ±zca kimyasal silah kullanmÄ±yor. Rejim, 6 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k bin 630 sivili kimyasal silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken, yÃ¼zbinlercesi konvansiyonel (geleneksel) yollarla katledildi.
Kuzey Kore devlet radyosundan yayÄ±nlanan sayÄ± dizilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki casuslara gÃ¶nderilen ÅŸifreli talimatlar olduÄŸu tahmin ediliyor
ENKS Erbil Temsilcisi Ali, "TerÃ¶ristler kardeÅŸimi kendi aracÄ±na bindirip, kaÃ§Ä±rdÄ±. Kendisinden 22 gÃ¼ndÃ¼r haber alamÄ±yoruz" dedi
Delege oylarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± alan Carrie Lam'Ä±n Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi BaÅŸ YÃ¶neticisi seÃ§ilmesiyle Ã‡in, Hong Kong Ã¼zerindeki nÃ¼fuzunu daha da gÃ¼Ã§lendirdi
Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in, dÃ¼n LCI televizyon kanalÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlarken, "Fransa'nÄ±n Paris Yahudilerinin Almanya'ya gÃ¶nderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." demesine Ä°srail'den tepki geldi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi