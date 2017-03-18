23:44, 10 Nisan 2017 Pazartesi

ABD'den Esed rejimine 'sert uyarÄ±'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Beyaz Saray'daki gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde ABD'nin Esed rejimine yÃ¶nelik fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nÂ fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ± kararÄ±nÄ± alma noktasÄ±nda bilinÃ§li ve doÄŸru bir tercih yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Spicer, yeni kimyasal saldÄ±rÄ±lar olmasÄ± halindeÂ ABD yÃ¶netiminin bunlara cevap vermeye aÃ§Ä±k olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Spicer,Â Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kastederek, "EÄŸer bebeklere kimyasal silahla saldÄ±rÄ±r, masum insanlara karÅŸÄ± varil bombasÄ± kullanÄ±rsanÄ±z, bu BaÅŸkan'dan (Trump) bir cevap gÃ¶receksiniz." ifadesini kullandÄ±. Spicer'Ä±n, ilk kez "varil bombasÄ±" ifadesini kimyasal silahla birlikte kullanmasÄ± dikkati Ã§ekti.

"ESED YÃ–NETÄ°MÄ° ALTINDA Ä°STÄ°KRARLI VE GÃœVENLÄ° BÄ°R SURÄ°YE HAYAL EDEMÄ°YORUZ"

Bununla birlikte ABD'nin OrtadoÄŸu'daki Ã¶nceliÄŸinin, halen DEAÅž olduÄŸuna dikkati Ã§eken Spicer, yine de bebeklerin Esed rejimi tarafÄ±ndan kimyasal silahlarla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine sessiz kalmayacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Spicer, "ABD'nin OrtadoÄŸu'daki 1 numaralÄ± Ã¶nceliÄŸi DEAÅž'tÄ±r. Ancak Esed yÃ¶netimi altÄ±nda istikrarlÄ± ve gÃ¼venli bir Suriye hayal edemiyoruz." dedi.

HAVA SALDIRI KAPASÄ°TESÄ°NÄ°N YÃœZDE 20'SÄ° YOK EDÄ°LDÄ°

Åžayrat Hava ÃœssÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, "oldukÃ§a baÅŸarÄ±lÄ± bir saldÄ±rÄ±" olarak niteleyen Spicer, hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼n halen kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklindeki iddialarÄ± "PR Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±" olarak nitelendirdi ve saldÄ±rÄ± ile "Suriye'nin hava operasyonu kapasitesinin yÃ¼zde 20'sinin yok edildiÄŸini" ifade etti.

Rusya'nÄ±n Esed rejimine verdiÄŸi desteÄŸi de eleÅŸtiren Spicer, "Rusya'nÄ±n Ä°ran ve Kuzey Kore gibi Ã¼lkelerle yan yana durduÄŸunu" ve buna mukabil kendilerinin kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± uluslararasÄ± bir Ã§atÄ± altÄ±nda durduklarÄ±nÄ± kaydetti.