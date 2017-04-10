23:50, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Erdoğan: Faşizan baskılara ülkeyi asla terk edemeyiz

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM, TRT FM ve bazı yerel radyoların ortak yayınında Mehmet Akbay'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pınarhisar Cezaevi'ne gitmeden önce evinden Kral FM'e bağlandığını anımsatan Akbay, Erdoğan'ın o gün bağlanarak yaptığı konuşmayı dinletti.

"AŞK İLE KOŞAN YORULMAZ"

Dinledikleri konuşmayı 18 yıl önce Mart ayında yaptığını, nereden nereye gelindiğini anlatan Erdoğan, "Cezaevine giderken Türkiye ile ilgili hayalleriniz var. Hiç mi karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmadınız o anda?" sorusu üzerine, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karamsarlık diye bir şey eğer hayatıma sinmiş olsaydı zaten bu noktalara gelmemiz mümkün olmazdı. İnanmış insanlar için bir defa karamsarlık olamaz. Biz inanmışız, azmetmişiz ve bu yola da öyle girmişiz. Aşk ile koşan yorulmaz. Böyle koşuyoruz, böyle de yorulmak mümkün değil. Biz özellikle şuna inanmışız. Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Buna inandığımız için bu yolda belediye başkanlığımızdan bu yana bu şekilde yürüdük. Seninle beraber Kazlıçeşme'de Ahmet Kaya'nın olduğu geceyi hatırla. Bir milyona yakın insan o gece oradaydı. Bir milyona yakın insan bizi niye orada yalnız bırakmadı? Cezaevine gidiyoruz ve milletimiz bizimle beraber. Düşünün o zaman İstanbul'un nüfusu 8 milyon. 8'in biri orada. Böyle bir gün yaşadık orada. Herkes ayakta."

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1998 yılında Pınarhisar Cezaevi'ne girmeden önce sanatçı Ahmet Kaya'nın da katıldığı Kazlıçeşmede'ki 75. Yıl Cumhuriyet Konseri'nde yaptığı konuşma da dinletildi.

"DURUP DURURKEN İNSANLAR SİZİ SEVMEZ"

Recep Tayyip Erdoğan, "Cezaevine girmeden önce bir milyon kişi toplandı. O gün kimse slogan da bilmiyor, parti, bayrak yok, sadece Türk bayrakları, ülkücüler, sağcılar, solcular, herkes orada. Sadece 'En büyük başkan bizim başkan.' diyorlar. O tabloyu görünce ne hissettiniz?" şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

"7 Ağustos'taki Yenikapı ruhu var ya adeta bu Yenikapı ruhunun yeniden ayağa kalkışı. Allah'a hamdolsun, demek ki bir sevgi, muhabbet var. O 4,5 yıl içinde yapılanlar İstanbul'da meyvesini vermiş. Durup dururken insanlar sizi sevmez. Bir hizmet var ki... Çünkü İstanbul ciddi bir badireden çıktı. O CHP belediye başkanlığının İstanbul'a getirdiği susuzluğu, çöp dağlarının İstanbul halkına yaşattıklarını, hava kirliliğini İstanbul halkının unutması mümkün mü? Birileri çıkıyor, 'CHP bizi çağdışılıktan kurtaracak.' diyor. İstanbul şu anda çağdışılık mı yaşıyor? İnsaf et. Göz var, görmüyor, kulak var, duymuyor, dil var, hakikati söylemiyor, kalpler mühürlenmiş. Şimdi 94 öncesi İstanbul'u ve Türkiye'yi düşün.

Bir de 94 sonrası Türkiye'yi ve İstanbul'u getirdiğimiz yeri düşün. A'dan Z'ye, eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, enerji, gıda, tarım, savunma sanayisinde getirdiğimiz yere bakalım. Herkesin dürüst olması lazım. Yalan konuşmayacak. Yalanın da bir sermayesi var. Onun için ben bu 16 Nisan'ı inşallah yalanların tamamen ayak altına alındığı ama hakikatin yine zirve yaptığı gün olarak görüyorum."

"MİLLETİN HİZMETKARUI OLDUK"

"Zaman zaman diyorlar ki: 'Tayyip Erdoğan yapacaksa, AK Parti yapacaksa biz sürünmeye razıyız. Ülke batsın ama bunlardan kurtulalım.' Bu zihniyeti nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, "Bu zihniyet, değerlendirmeye tabii bir zihniyet değil ki." yanıtını verdi.

"Ülkesinin batmasını kalkıp da böyle bir yanlış mantıkla izah edenlere ne denebilir ki?" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunlar tam kör. 'Ülke batsın ama Erdoğan olmasın.' Bu, ne menem bir yaklaşım? Bunun insani bir yanı, vicdani bir yanı olur mu? Ülkesinin batmasını istiyor ama tüm millete, tüm vatana hizmet edenin de yok olmasını istiyor. Bu, tamamen faşizan bir mantığın tezahürüdür. Bu faşizan baskılara, bu faşizan anlayışlara bu ülkeyi asla terk edemeyiz, Zaten bunlardan bu ülkeyi zor temizledik. Tekrar bunu yaşamak mümkün değil. Bunları ancak açarız ellerimizi, 'Allah bunları ıslah etsin.' deriz. Onun için ne diyoruz ikide bir? 'Milli irade'. Bunlar bir de üstelik 'Biz Atatürk'ün partisiyiz, biz Atatürkçüyüz.' diyorlar. Peki Atatürk ne diyor? 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.' diyor. Niye millete saygınız yok? Hem böyle diyeceksin hem millete saygın olmayacak. Seversin, sevmezsin. Bu millete efendilik yoktur. Bu millete hizmetkarlık vardır. Biz, bu milletin efendisi olmadık, bugüne kadar hep hizmetkarı olduk. "

"SİSTEMLER BAKİDİR"

"Kılıçdaroğlu diyor ki: 'Bu yetkileri, 18 maddelik anayasa geçsin, tamam. Sayın Erdoğan var olduğu sürece kullansın, ondan sonra geri devretsin. Biz Sayın Erdoğan'ın bu yetkileri kullanmasına karşı değiliz. Kendisi kullanabilir ama kendisinden sonra bu yetkileri devretsin.' gibi açıklaması oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu yöneltilen Erdoğan, "Bu, bir defa anayasal bir sistemde, bir hukuk devletinde çok saçma sapan." dedi.

"Sizden o da memnun galiba anladığım kadarıyla." şeklindeki değerlendirme üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Memnun olur veya olmaz, o ayrı bir konu da bu teklif bir defa saçma sapan bir teklif. Ben Tayyip Erdoğan olarak kendime bir sistem istemiyorum ki benim böyle bir derdim yok. 'Bu ülkenin geleceğini kurtaracak bir sistemi inşa edelim.' diyorum. Niye? Ben faniyim, ben baki değilim ki ama sistemler bakidir. Bizim derdimiz burada bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öyle lafları var ki ne ipe gelir, ne sapa gelir. İki de bir mesela tek adamlıktan bahsediyor. İki de bir tarafsız olmaktan bahsediyor. Mesela hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı olmak, bunun doğru olmadığından, nasıl tarafsız olacak, bunlardan bahsediyor. Şimdi bunlardan bahseden bir kişiye ben ancak şunu söylerim."

"HAYIR' DİYENLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Sunucunun, kamuoyunda "Hayır" diyenlere "terörist" denildiği gibi algı oluşturulduğunu belirterek, "Bu, anladığımız kadarıyla bir yanlış anlaşılma oldu çünkü siz bunu daha sonra düzelttiniz." demesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Daha önce öyle söylemedim ki zaten. Ben daha önce 'Hayır' diyenler teröristtir.' demedim ki. Ben sadece 'Hayır' diyenlere bir çağrıda bulunuyorum. Tam aksine 'Hayır' diyenleri de anlayışla karşılarım.' dedim. 'Onlar da hatta saygındır.' dedim. ancak şu anda 'Hayır'ı Türkiye'de kim savunuyor, dünyada kim savunuyor? Kandil 'Hayır' diyor mu, diyor. Bölücü başı İmralı'dan 'Hayır' mesajları veriyor mu, veriyor. FETÖ'nün başı Pensilvanya'dan 'Hayır' diyor mu, diyor. Tüm imkanlarıyla saldırıyor mu, saldırıyor. Terör örgütü Avrupa'da Türkiye düşmanlarıyla beraber ele ele 'Hayır' kampanyaları yapıyor mu, yapıyor. Ben ülkemdeki samimi siyasetle ilgilenenlere diyorum ki: Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Sevgili Peygamberimizin de 'Kişi sevdikleriyle beraberdir.' hadisinden bahsediyorum. Kimi seviyorsan onunla beraber haşrolunacaksın. Bu adamların Türkiye için gördükleri hayırlı bir rüya yok."

"ÜLKEMİZİ GÜVENLİ LİMAN HALİNE GETİRDİK"

Programda, halk oylamasında "Hayır" oyu verecek bazı vatandaşların gerekçelerini dinleyen Erdoğan, oylanacak 18 maddenin iyi okunması ve anlanması tavsiyesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Köprü, hastane, okul tabii ki yapacaklar.' diyor. Peki bizden önce gelen CHP iktidarları niçin bunları yapmadılar? Bu yolları bizden önce gelenler niye yapmadılar? Bu okulları niye yapmadılar? Bu havalimanlarını niye yapmadılar? Acaba bu ülkede orta tabaka ve altı uçağa binebiliyor muydu? Biz iktidara geldiğimizde sadece Türk Hava Yolları vardı. Şimdi uçak fiyatı o zaman ki lüks otobüslerin fiyatına düştü, bu hale geldik. Ülkenin dört bir yanına artık uçakla gidebiliyorsun. Tabii ki biz bunları vatandaşın vergileriyle yaptık ama biz çeşitlendirerek adımlar da attık. Nedir bu? Ülkemizi güvenli liman haline getirdik. Şu anda dış yatırımcı, iç yatırımcı icabında devlete yük olmadan birçok yatırımları yapar hale geldi. Bunun adı finansmanı yönetmektir, parayı yönetmektir.

Bizden öncekilerde böyle bir kabiliyet yoktu. Mesela vergi gelirinin yüzde 85'inin faize gittiği bir Türkiye'yi devraldık ama şimdi böyle bir şey yok. Bu, şimdi yüzde 35'lere düştü. Türkiye'yi biz böyle bu hale getirdik ama bunlar ideolojik yaklaştıkları için bunları görmüyorlar. Terör bizim kararlılığımızla bitecek. Terörün mazisi 14 sene değil, bu ülkede 35 yıldır terör var. Biz terörün egemen olduğu bir ülkeyi devraldık. Kaldı ki 'Hayır' diyene 'terörist' diye bir ifade asla ne benim ne arkadaşlarımın yaklaşımı değildir."

"O ADAMI BİR DAKİKA TUTMAM ORADA"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un halk oylamasıyla ilgili açıklamalarını anımsatan Erdoğan, "Terör estirme noktasında asıl terörü estiren kim, biliyor musunuz? Şu anda CHP zihniyetinin Konya Milletvekili. Ne yapıyor? 'Eğer evet çıkarsa İzmir'den denize dökeceğiz.' diyor. Sayın Baykal, 'Hayır çıkarsa adeta denize dökmüş kadar mutlu olacağız.' diyor. Peki Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'Denize dökeceğiz.' diyen o adama kesin ihraç talebiyle acaba parti içinde bir disiplin işlemi yaptı mı? Yapmadı." diye konuştu.

Programda CHP Milletvekili Bozkurt'un söz konusu ifadelerinin olduğu ses kayıdının dinletilmesi üzerine Erdoğan, şunları söyledi:

"Bir defa millet iradesine saygısı yok, önce bunu öğrenmesi lazım. Bugün millet iradesine saygılı olan bir yerdir. Bu zihniyet, bu kafa yapısı Samsun'a giremez. Samsun'dan ne kadar 'evet' çıkacak, ne kadar 'hayır' çıkacak, 16 Nisan akşamı göreceğiz. Sivas, Amasya, buralarda bile gereken dersi alacak. Sakarya, gereken dersi bunlara verir. Dün İzmir'deydik biz, bekledim ben belki gelir, denize dökerler diye. Gelseydi, dökseydi. İzmir bambaşka. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bunlar tam gerizekalı. Partimin içerisinde böyle bir adam olacak, ben genel başkan olacağım, o adamı bir dakika tutmam orada.

Senin bir defa milli iradeye saygın olması lazım. Sen karşı düşüncede olan birisi için nasıl böyle çirkefçe, adi bir ifadeyi kullanırsın? Hemen bu adamı partinden uzaklaştıracaksın, bu kadar basit. Bu adam daha siyaseti öğrenmemiş. Asıl emperyalist kendisi çünkü karşı düşünceye tahammülü yok. Faşist kendisi, karşı bir düşünceye tahammülü yok."