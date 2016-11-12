GÃ¼ncelleme: 01:19, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Rusya'nÄ±n Esed'in kimyasal silah kullanacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi iddiasÄ±



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AP haber ajansÄ±, AmerikalÄ± yetkiliye dayandÄ±rarak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haberde, Rusya'nÄ±n, Esed'in kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±ndan daha Ã¶nce bilgi sahibi olduÄŸu iddiasÄ±na yer verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AP haber ajansÄ±, ismini aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± AmerikalÄ± yetkiliye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde,Â Rusya'nÄ±n,Â Esed'in kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±ndan daha Ã¶nce haberi olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. Haberde, yetkilinin, "ABD, Rusya'nÄ±n geÃ§en hafta Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Ã¶nceden haberi olduÄŸu sonucuna vardÄ±." ifadelerine yer verildi. "RUSYA, DELÄ°LLERÄ°N ORTADAN KAYBOLMASI Ä°Ã‡Ä°N HASTANEYÄ° BOMBALADI" SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Rusya'ya ait insansÄ±z hava uÃ§aklarÄ±nÄ±n yaralÄ±larÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanenin Ã¼zerinde uÃ§tuÄŸu, Ä°HA'nÄ±n bÃ¶lgeden ayrÄ±lmasÄ±ndan birkaÃ§ saat sonra Rusya'ya ait jetlerin hastaneyi bombaladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Haberde, AmerikalÄ± yetkilinin, Rusya'nÄ±n "delillerin ortadan kaybolmasÄ±" iÃ§in hastaneyi bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi kaydedildi. Esed rejiminin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 100'den fazla sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500 kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi belirtilmiÅŸti.

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