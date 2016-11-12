Rusya'nÄ±n Esed'in kimyasal silah kullanacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi iddiasÄ±

AP haber ajansÄ±, ismini aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ± AmerikalÄ± yetkiliye dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberde,Â Rusya'nÄ±n,Â Esed'in kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±ndan daha Ã¶nce haberi olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.
Haberde, yetkilinin, "ABD, Rusya'nÄ±n geÃ§en hafta Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Ã¶nceden haberi olduÄŸu sonucuna vardÄ±." ifadelerine yer verildi.
SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Rusya'ya ait insansÄ±z hava uÃ§aklarÄ±nÄ±n yaralÄ±larÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanenin Ã¼zerinde uÃ§tuÄŸu, Ä°HA'nÄ±n bÃ¶lgeden ayrÄ±lmasÄ±ndan birkaÃ§ saat sonra Rusya'ya ait jetlerin hastaneyi bombaladÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Haberde, AmerikalÄ± yetkilinin, Rusya'nÄ±n "delillerin ortadan kaybolmasÄ±" iÃ§in hastaneyi bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi kaydedildi.
Esed rejiminin Ä°dlib'in Han Åžeyhun beldesine dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸu Ã§ocuk 100'den fazla sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500 kiÅŸinin gazdan etkilendiÄŸi belirtilmiÅŸti.
AP haber ajansÄ±, AmerikalÄ± yetkiliye dayandÄ±rarak yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± haberde, Rusya'nÄ±n, Esed'in kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±ndan daha Ã¶nce bilgi sahibi olduÄŸu iddiasÄ±na yer verdi
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, "Bebeklere kimyasal silahla saldÄ±rÄ±r, masum insanlara karÅŸÄ± varil bombasÄ± kullanÄ±rsanÄ±z Trump'tan cevap gÃ¶receksiniz" dedi
DÃ¼nyanÄ±n sanayileÅŸmiÅŸ en bÃ¼yÃ¼k 7 Ã¼lkesi ve AB'yi bir araya getiren dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± dÃ¼zeyindeki G7 toplantÄ±sÄ±, Ä°talya'da baÅŸladÄ±. ToplantÄ± kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de olduÄŸu Ã¼lkelerle Suriye oturumu yapÄ±lacak.
ABD'nin California eyaletindeki bir ilkokulda meydana gelen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2 yetiÅŸkin Ã¶ldÃ¼, 2 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Suriye'de 2013'ten bu yana yapÄ±lan 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve rejiminin bu saldÄ±rÄ±larÄ±n en az 20'sinden sorumlu olduÄŸunu duyurdu
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrov ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki son geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n Sina YarÄ±madasÄ±'ndan Ä°srail'in gÃ¼neyine dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu DEAÅž Ã¼stlendi
MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler teÅŸkilatÄ±nÄ±n kurucusu Hasan el-Benna'nÄ±n torunu Ä°slam alimi Ramadan, bir konferans iÃ§in gittiÄŸi Fransa'dan ikamet ettiÄŸi Ä°sviÃ§re'ye sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi kararÄ±na itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ngiltere'nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yÃ¼k treni, yaklaÅŸÄ±k 12 bin kilometreyi 17 gÃ¼nde katederek Ã‡in'i doÄŸusundaki Zhejiang eyaletine ulaÅŸacak
MÄ±sÄ±r hÃ¼kÃ¼meti, Ã¼lkede 3 ay boyunca uygulanacak OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ilanÄ± kararÄ±nÄ± onayladÄ±
Suriye'de Esed rejimi, toplu katliamlarÄ± iÃ§in yalnÄ±zca kimyasal silah kullanmÄ±yor. Rejim, 6 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k bin 630 sivili kimyasal silahla Ã¶ldÃ¼rÃ¼rken, yÃ¼zbinlercesi konvansiyonel (geleneksel) yollarla katledildi.
Kuzey Kore devlet radyosundan yayÄ±nlanan sayÄ± dizilerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki casuslara gÃ¶nderilen ÅŸifreli talimatlar olduÄŸu tahmin ediliyor
ENKS Erbil Temsilcisi Ali, "TerÃ¶ristler kardeÅŸimi kendi aracÄ±na bindirip, kaÃ§Ä±rdÄ±. Kendisinden 22 gÃ¼ndÃ¼r haber alamÄ±yoruz" dedi
Delege oylarÄ±nÄ±n yarÄ±dan fazlasÄ±nÄ± alan Carrie Lam'Ä±n Hong Kong Ã–zel Ä°dari BÃ¶lgesi BaÅŸ YÃ¶neticisi seÃ§ilmesiyle Ã‡in, Hong Kong Ã¼zerindeki nÃ¼fuzunu daha da gÃ¼Ã§lendirdi
Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen'in, dÃ¼n LCI televizyon kanalÄ±nda sorularÄ± yanÄ±tlarken, "Fransa'nÄ±n Paris Yahudilerinin Almanya'ya gÃ¶nderilmesinden (Vel d'Hiv) sorumlu olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum." demesine Ä°srail'den tepki geldi
Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Seibert, "Suriye'deki ihtilafÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä± ve istikrar saÄŸlayÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, sÃ¼rekli olarak Esed'in baÅŸta kalmasÄ±yla mÃ¼mkÃ¼n olamaz" dedi