GÃ¼ncelleme: 08:40, 11 Nisan 2017 SalÄ±

MedyanÄ±n Ä°slamÄ± yansÄ±tma ÅŸekli beni hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Servisi

Pakistan'da okul servisinde Taliban tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanarak dÃ¼nya Ã§apÄ±nda gÃ¼ndeme gelenÂ Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼Â sahibiÂ Malala Yusufzay, kÄ±zlarÄ±n eÄŸitimi konusunda BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM)Â barÄ±ÅŸ elÃ§isiÂ olarak atandÄ±.

Malala Yusufzay'Ä±n barÄ±ÅŸ elÃ§isi olmasÄ± konusunda BM'de tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Malala Yusufzay'Ä±n yanÄ± sÄ±ra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, diplomatlar, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcileri ve Ã§ok sayÄ±da kÄ±z Ã¶ÄŸrenci katÄ±ldÄ±.

Guterres, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Malala'nÄ±n genÃ§ yaÅŸta kavuÅŸtuÄŸu Ã¼ne raÄŸmen Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±k, cÃ¶mertlik ve alÃ§ak gÃ¶nÃ¼llÃ¼kten taviz vermediÄŸini belirterek, Malala'nÄ±n Ã¶zellikle mÃ¼lteci kamplarÄ±na gidip kÄ±zlarÄ±n eÄŸitimine verdiÄŸi desteÄŸi Ã¶vdÃ¼.

Malala'yÄ± "kahraman" olarak niteleyen Guterres, onun enerji ve aktivizminin BM'nin hedeflerine bÃ¼yÃ¼k katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Malala Yusufzay'Ä±, BM'nin bugÃ¼ne kadarki en genÃ§ barÄ±ÅŸ elÃ§isi olarak atamaktan gurur duyuyorum. Kendisi kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi konusuna odaklanacak." dedi.

"HayatÄ±mÄ±n gayesi eÄŸitim"

Malala Yusufzay da konuÅŸmasÄ±nda, eÄŸitimin tÃ¼m Ã§ocuklarÄ±n vazgeÃ§ilemez hakkÄ± olduÄŸunu kaydederek, "AÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar beni durdurmak iÃ§in ellerinden gelen her ÅŸeyi yaptÄ±lar. Ã–ldÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar ama baÅŸaramadÄ±lar. Bu benim ikinci hayatÄ±m ve bu hayatÄ±n gayesi eÄŸitim." diye konuÅŸtu.

Salondaki Ã¶ÄŸrencilerin sorularÄ± Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ise Malala, bir MÃ¼slÃ¼man olarak bazÄ± hususlarÄ±n kendisini Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

"MedyanÄ±n Ä°slamÄ± yansÄ±tma ÅŸekli beni hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratÄ±yor." diyen Malala, dÃ¼nyada 1,6 milyar MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu ve az sayÄ±da aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n Ä°slama mal edilemeyeceÄŸini vurguladÄ±.

Ä°slam kelimesinin anlamÄ±nÄ±n "barÄ±ÅŸ" olduÄŸunu, Kur'an-Ä± Kerim'in ilk inen ayetlerinde "oku" emri bulunduÄŸunu dile getiren Malala, "EÄŸitim, Ã¶ÄŸrenme ve yeni ÅŸeyler keÅŸfetme Ä°slamiyetin bizim unuttuÄŸumuz anahtar unsurlarÄ±." ifadesini kullandÄ±.

MÃ¼slÃ¼man olmaktan gurur duyduÄŸunu anlatan Malala, "MÃ¼slÃ¼manlar birlik olarak terÃ¶re karÅŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ durmalÄ±. 'Onlar bizden deÄŸil, yaptÄ±klarÄ± hiÃ§bir ÅŸeyi kabul etmiyoruz' demeliler." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Malala Yusufzay

Malala, 9 Ekim 2012'de okuluna gitmek iÃ§in bindiÄŸi otobÃ¼ste saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±. OtobÃ¼se binen bir Taliban militanÄ± Malala'ya adÄ±nÄ± sormuÅŸ, daha sonra genÃ§ kÄ±za Ã¼Ã§ kez ateÅŸ etmiÅŸti. BaÅŸÄ±ndan yaralanan Malala, saldÄ±rÄ±dan 6 gÃ¼n sonra tedavi iÃ§in Ä°ngiltere'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, Birmingham'daki KraliÃ§e Elizabeth Hastanesi'nde yaklaÅŸÄ±k 3 ay kalmÄ±ÅŸ ve kafatasÄ±na metal bir plaka yerleÅŸtirilmiÅŸti. Mart 2013'te taburcu edilen Malala, ailesiyle Birmingham'a yerleÅŸmiÅŸ ve tekrar okula baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

2014'te 17 yaÅŸÄ±nda, Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼'nÃ¼ kazanan en genÃ§ kiÅŸi olarak tarihe geÃ§en Malala Yusufzay, kazandÄ±ÄŸÄ± 8 milyon kronluk (2,5 milyon lira) Ã¶dÃ¼lÃ¼ Pakistan'daki okullara baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ã–zellikle kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi konusunda sembol bir isim haline gelen Malala, kendi adÄ±na aÃ§Ä±lan fon vasÄ±tasÄ±yla, kalkÄ±nmakta olan Ã¼lkelerin birÃ§oÄŸunda kÄ±zlarÄ±n okula gidebilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±yor.

(AA)