UyuÅŸturucu tacirlerine operasyon

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi
SarÄ±yer'deÂ uyuÅŸturucuÂ satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelikÂ operasyonda 25 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§evik kuvvet ve Ã¶zel harekat polislerinin desteÄŸiyle SarÄ±yer ilÃ§esinde 35 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Polis helikopterinin de eÅŸlik ettiÄŸi operasyona 400 polis katÄ±ldÄ±.
"TorbacÄ±" olarak tabir edilen sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda, binalarÄ±n kapÄ±larÄ± koÃ§baÅŸÄ± yardÄ±mÄ±yla kÄ±rÄ±larak iÃ§eri girildi ve detaylÄ± arama yapÄ±ldÄ±.
Operasyonda, 2 kilogram civarÄ±nda sentetik kannabinoid (bonzai), yine 2 kilogram civarÄ±nda esrar, satÄ±ÅŸa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 500 fiÅŸek halinde uyuÅŸturucu madde ile 6 ruhsatsÄ±z silah, 4 pompalÄ± tÃ¼fek ve bunlara ait Ã§ok sayÄ±da mermi ele geÃ§irildi.
Ekipler tarafÄ±ndan 25 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu kiÅŸilerden 45 yaÅŸÄ±ndaki A.O.C'nin 47 ayrÄ± suÃ§tan arandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde, Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y (Kos) AdasÄ± ve Bodrum'a karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yolcu getirecek katamaran tipi feribot, ilk seferini Ä°srailli turistlerle baÅŸlattÄ±
Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti
Sigorta priminde ortalama yÃ¼zde 20 indirim meydana getiren yeni dÃ¼zenleme ile Ä°stanbulâ€™da iyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 470, kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 2 bin 137 lira tavan geldi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalananlar arasÄ±nda bulunan Kongo uyruklu hamile kadÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede taraflar, ABD'nin Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Suriye'nin hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili 9 kamu gÃ¶revlisi hakkÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair verilen kararÄ±n kanun yararÄ±na bozulmasÄ±nÄ± istedi
Kayseri'nin BÃ¼nyan ilÃ§esinde Ã¶ÄŸrenci servisi ile tÄ±rÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
ABD'de sandÄ±klarÄ±n Ã¶nceki gÃ¼n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±lan oylar kuryelerle TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi.
Malatya'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada tahliye edilen TÃ¼mgeneral Angun ile tutuksuz yargÄ±lanan TuÄŸgeneral YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde 400 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 25 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, OsmanlÄ± mimarisinin seÃ§kin Ã¶rneklerinden Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± ve Ã§evresini beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlke batsÄ±n ama ErdoÄŸan olmasÄ±n.' Bu, ne menem bir yaklaÅŸÄ±m. Ãœlkesinin batmasÄ±nÄ± istiyor ama hizmet edenin de yok olmasÄ±nÄ± istiyor. Bu faÅŸizan baskÄ±lara Ã¼lkeyi asla terk edemeyiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kontrollÃ¼ darbe aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Buna kontrollÃ¼ darbe demek milletin aklÄ±yla oynamaktÄ±r" dedi.
Ä°zmir'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± GÃ¼lcÃ¼ ve Uzunkaya'ya kumpas kurduklarÄ± iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan davada, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye talepleri reddedildi