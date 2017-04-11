08:48, 11 Nisan 2017 SalÄ±

UyuÅŸturucu tacirlerine operasyon





Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde 400 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 25 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Merkezi SarÄ±yer'deÂ uyuÅŸturucuÂ satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelikÂ operasyonda 25 kiÅŸiÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ UyuÅŸturucu ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Ã§evik kuvvet ve Ã¶zel harekat polislerinin desteÄŸiyle SarÄ±yer ilÃ§esinde 35 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Polis helikopterinin de eÅŸlik ettiÄŸi operasyona 400 polis katÄ±ldÄ±. "TorbacÄ±" olarak tabir edilen sokak satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda, binalarÄ±n kapÄ±larÄ± koÃ§baÅŸÄ± yardÄ±mÄ±yla kÄ±rÄ±larak iÃ§eri girildi ve detaylÄ± arama yapÄ±ldÄ±. Operasyonda, 2 kilogram civarÄ±nda sentetik kannabinoid (bonzai), yine 2 kilogram civarÄ±nda esrar, satÄ±ÅŸa hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 500 fiÅŸek halinde uyuÅŸturucu madde ile 6 ruhsatsÄ±z silah, 4 pompalÄ± tÃ¼fek ve bunlara ait Ã§ok sayÄ±da mermi ele geÃ§irildi. 47 ayrÄ± suÃ§tan aranan ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ± Ekipler tarafÄ±ndan 25 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bu kiÅŸilerden 45 yaÅŸÄ±ndaki A.O.C'nin 47 ayrÄ± suÃ§tan arandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

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