Malatya'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda iki yakalama emri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Servisi
Malatya'da,Â FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–)Â 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, bir Ã¶nceki duruÅŸmada adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edilen dÃ¶neminÂ 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargÄ±lanan dÃ¶neminÂ 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Harekat Kurmay YarbaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Ersin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelikÂ yakalama emriÂ Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince YakÄ±nca Spor Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev yapan tutuksuz sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ± alan mahkeme heyeti, duruÅŸma savcÄ±sÄ± Muhittin AtlÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sordu.
BazÄ± sanÄ±klarÄ±n adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± taleplerini reddeden AtlÄ±, bir Ã¶nceki duruÅŸmada adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edilen Avni Angun'unÂ "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±"Â olarak gÃ¶revlendirilmiÅŸ olmasÄ±, talep ettiÄŸi tanÄ±klarÄ±n halen dinlenilmemesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.
AtlÄ±, ayrÄ±ca tutuksuz yargÄ±lanan Ersin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± cep telefonunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â "ByLock"Â olduÄŸu ve yeni deliller nedeniyle tutuklanmasÄ±nÄ± istedi.
Avukat ve sanÄ±klarÄ±n taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak iÃ§in duruÅŸmaya ara verdi.
Mahkeme heyetine baÅŸkanlÄ±k eden Turan KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ara kararda, tutuksuz sanÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu illerdeki AÄŸÄ±r Ceza Mahkemelerinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in yeniden talimat yazÄ±lmasÄ±na, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme uygulamasÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen sanÄ±klarÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ve teknik tespitlerinin Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±ndan (MÄ°T) istenmesine hÃ¼kmedildiÄŸi bildirildi.
Bir Ã¶nceki celsede adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edilen dÃ¶nemin 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Angun ile tutuksuz yargÄ±lanan dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Harekat Kurmay YarbaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n ise tutuklunun halinin devamÄ±na karar veren heyet, dava dosyasÄ±ndaki eksikliklerin giderilmesi iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.
Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErgÃ¼l YÄ±lmaz ve BaÅŸsavcÄ±vekili Mehmet Badem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalÄ±k iddianamede, dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Adem Huduti "bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli" olarak yer alÄ±yor.
Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n, "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya TBMM'yi gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve "FETÃ–/PDY Ã¼yesi olmak" suÃ§undan da on beÅŸer yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde, Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y (Kos) AdasÄ± ve Bodrum'a karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yolcu getirecek katamaran tipi feribot, ilk seferini Ä°srailli turistlerle baÅŸlattÄ±
Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti
Sigorta priminde ortalama yÃ¼zde 20 indirim meydana getiren yeni dÃ¼zenleme ile Ä°stanbulâ€™da iyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 470, kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 2 bin 137 lira tavan geldi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalananlar arasÄ±nda bulunan Kongo uyruklu hamile kadÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede taraflar, ABD'nin Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Suriye'nin hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili 9 kamu gÃ¶revlisi hakkÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair verilen kararÄ±n kanun yararÄ±na bozulmasÄ±nÄ± istedi
Kayseri'nin BÃ¼nyan ilÃ§esinde Ã¶ÄŸrenci servisi ile tÄ±rÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
ABD'de sandÄ±klarÄ±n Ã¶nceki gÃ¼n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±lan oylar kuryelerle TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi.
Malatya'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada tahliye edilen TÃ¼mgeneral Angun ile tutuksuz yargÄ±lanan TuÄŸgeneral YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde 400 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 25 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, OsmanlÄ± mimarisinin seÃ§kin Ã¶rneklerinden Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± ve Ã§evresini beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlke batsÄ±n ama ErdoÄŸan olmasÄ±n.' Bu, ne menem bir yaklaÅŸÄ±m. Ãœlkesinin batmasÄ±nÄ± istiyor ama hizmet edenin de yok olmasÄ±nÄ± istiyor. Bu faÅŸizan baskÄ±lara Ã¼lkeyi asla terk edemeyiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kontrollÃ¼ darbe aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Buna kontrollÃ¼ darbe demek milletin aklÄ±yla oynamaktÄ±r" dedi.
Ä°zmir'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± GÃ¼lcÃ¼ ve Uzunkaya'ya kumpas kurduklarÄ± iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan davada, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye talepleri reddedildi