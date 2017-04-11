08:53, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Malatya'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda iki yakalama emri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/Haber Servisi

Malatya'da,Â FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–)Â 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 76 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, bir Ã¶nceki duruÅŸmada adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edilen dÃ¶neminÂ 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± TÃ¼mgeneral Avni Angun ile tutuksuz yargÄ±lanan dÃ¶neminÂ 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Harekat Kurmay YarbaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Ersin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelikÂ yakalama emriÂ Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince YakÄ±nca Spor Salonu'nda gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 7. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶rev yapan tutuksuz sanÄ±klarÄ±n savunmalarÄ±nÄ± alan mahkeme heyeti, duruÅŸma savcÄ±sÄ± Muhittin AtlÄ±'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini sordu.

BazÄ± sanÄ±klarÄ±n adli kontrol kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± taleplerini reddeden AtlÄ±, bir Ã¶nceki duruÅŸmada adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edilen Avni Angun'unÂ "sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±"Â olarak gÃ¶revlendirilmiÅŸ olmasÄ±, talep ettiÄŸi tanÄ±klarÄ±n halen dinlenilmemesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle tutuklanmasÄ±nÄ± talep etti.

AtlÄ±, ayrÄ±ca tutuksuz yargÄ±lanan Ersin YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± cep telefonunda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â "ByLock"Â olduÄŸu ve yeni deliller nedeniyle tutuklanmasÄ±nÄ± istedi.

Avukat ve sanÄ±klarÄ±n taleplerini dinleyen mahkeme heyeti ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak iÃ§in duruÅŸmaya ara verdi.

Dava dosyasÄ±ndaki eksikliklerin giderilmesi iÃ§in duruÅŸmayÄ± ertelendi

Mahkeme heyetine baÅŸkanlÄ±k eden Turan KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± ara kararda, tutuksuz sanÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu illerdeki AÄŸÄ±r Ceza Mahkemelerinden Ses ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) Ã¼zerinden ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in yeniden talimat yazÄ±lmasÄ±na, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme uygulamasÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen sanÄ±klarÄ±n yazÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ve teknik tespitlerinin Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±ndan (MÄ°T) istenmesine hÃ¼kmedildiÄŸi bildirildi.

Bir Ã¶nceki celsede adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edilen dÃ¶nemin 2. Ordu Kurmay BaÅŸkanÄ± Angun ile tutuksuz yargÄ±lanan dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± Harekat Kurmay YarbaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n ise tutuklunun halinin devamÄ±na karar veren heyet, dava dosyasÄ±ndaki eksikliklerin giderilmesi iÃ§in duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°ddianameden

Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ErgÃ¼l YÄ±lmaz ve BaÅŸsavcÄ±vekili Mehmet Badem tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan, Malatya 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalÄ±k iddianamede, dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Orgeneral Adem Huduti "bir numaralÄ± ÅŸÃ¼pheli" olarak yer alÄ±yor.

Ä°ddianamede, sanÄ±klarÄ±n, "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya TBMM'yi gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve "FETÃ–/PDY Ã¼yesi olmak" suÃ§undan da on beÅŸer yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.