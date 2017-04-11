09:05, 11 Nisan 2017 SalÄ±

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 11 Nisan 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde F1 CEOâ€™su Chase Carey'i kabul edecek, 11 Nisan MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek "ÅžanlÄ±urfa BuluÅŸmasÄ±"nda halka hitap edecek.

(Ankara/12.00/ÅžanlÄ±urfa/14.00)Â

2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, TBMM Milli Saraylara baÄŸlÄ± Beykoz Mecidiye KasrÄ±'nÄ±n mÃ¼ze olarak ziyarete aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/11.00)Â

3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir esnafÄ±yla bir araya gelecek, Gaziemir ve Buca'da halka hitap edecek.

-YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°stanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ErzincanlÄ±larla buluÅŸacak.

(Ä°zmir/10.00/12.00/15.00/Ä°stanbul/ 19.30)Â

4- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, ziraat odalarÄ± yÃ¶neticileri, STK temsilcileri, Mustafa Kemal PaÅŸa ilÃ§esi ve Karacabey ilÃ§esi muhtar ve azalarÄ± ile bir araya gelecek, Mustafa Kemal PaÅŸa'da halkla buluÅŸacak, TofaÅŸ otomobil fabrikasÄ±nÄ± ziyaret edecek, merkez ilÃ§e muhtarlarÄ± ve azalarÄ± ile STK temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, KÃ¼ltÃ¼rpark'ta GÃ¶Ã§men BuluÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak

(Bursa/10.00/11.00/12.30/14.30/19.00)Â

5- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Anadolu AjansÄ± EditÃ¶r MasasÄ±'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)Â

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YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, KurÅŸunlu ilÃ§esinde ve Ã‡ankÄ±rÄ±'da miting yapacak, Kastamonu halk toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ã‡ankÄ±rÄ±/12.00/17.00/Kastamonu/20.00)

2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸrul TÃ¼rkeÅŸ, AK Parti GÃ¶lbaÅŸÄ± Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼zenleyeceÄŸi etkinlikte bulunacak.

(Ankara/13.30)Â



3- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, ÅŸehit ve gazi aileleri, engelli aileleri ve kadÄ±n sivil toplum kuruluÅŸu temsilcilerinin katÄ±lacaÄŸÄ± etkinlikte yer alacak, Yalova Ãœniversitesi GenÃ§lik BuluÅŸmasÄ±'na iÅŸtirak edecek, muhtarlarla bir araya gelecek.

(Yalova/10.30/12.30/15.00/16.30)

4- Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Ä°mamoÄŸlu, Ceyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde halkla buluÅŸacak.

(Adana/11.30/15.00/18.00)Â

5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, TÄ±naztepe Mahallesi'nde salon toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Kayseri/11.00/16.30/20.00)Â

6- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, iÅŸ adamlarÄ± ile bir araya gelecek, Tuzla ve Pendik'te otobÃ¼sten halkÄ± selamlayacak, Pendik'te "evet" noktasÄ±na ziyarette bulunacak ve mitinge katÄ±lacak, AtaÅŸehir'de halka hitap edecek, "AtaÅŸehir BakanÄ±yla BuluÅŸuyor" programÄ± ile Åžile'de "Sevgi YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" ve mitinge iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/10.30-20.00)Â

7- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, OdunpazarÄ± Toplum ve Aile Destek Merkezi'ni ziyaret edecek, bir otelde Ä°hracatÄ±n FinansmanÄ±nda TÃ¼rk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu DesteÄŸi Bilgilendirme ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, MHP Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve esnafÄ± ziyaret edecek.

(EskiÅŸehir/11.30/14.00/15.00/16.00)

8- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, kÃ¶y ve mahalle muhtarlarÄ±yla bir araya gelecek, Fidan YazÄ±cÄ±oÄŸlu KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde KadÄ±n KollarÄ± BÃ¶lge ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, 15 Temmuz Milli Ä°rade DerneÄŸi Sivas Åžubesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek, Cumhuriyet Ãœniversitesinde "Yeni Anayasa ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi" konulu konferansta konuÅŸacak.

(Sivas/09.30/11.00/13.30/14.00)Â

9- Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Sakarya Makine Ä°malatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi Ã¼yeleriyle toplantÄ±ya katÄ±lacak, Sakarya Konak Hastanesi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Sakarya/10.00/12.00)Â

10- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, bazÄ± meslek odalarÄ±nÄ±n temsilcileriyle yapacaÄŸÄ± kahvaltÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Nakliyeciler Sitesi esnafÄ±yla Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde, 1. ve 2. Sanayi Sitesi esnafÄ± ve bazÄ± meslek odalarÄ±nÄ±n temsilcileriyle de akÅŸam yemeÄŸinde buluÅŸacak.

(Afyonkarahisar/09.00-19.30)Â

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EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, muhtarlarla bir araya gelecek, Bulancak'ta mitinge katÄ±lacak, Piraziz'de toplantÄ± yapacak.

(Giresun/11.00-15.30)Â

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Polisevini, Cumayeri ilÃ§esini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek.

(DÃ¼zce/09.00-15.00)Â

3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, ValiliÄŸi ziyaret edecek, Ä°ÅŸ DÃ¼nyasÄ± Ä°stiÅŸare ve Bucak iÅŸadamlarÄ± deÄŸerlendirme toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak.

(Burdur/16.00-20.00)Â

4- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin trambÃ¼s hizmete alÄ±m tÃ¶renine katÄ±lacak, EmlakÃ§Ä±lar OdasÄ± Ã¼yeleri ile bir araya gelecek. YeÅŸilyurt Belediyesi DAP MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n etkinliÄŸinde yer alacak, sandÄ±k baÅŸkanlarÄ± ve mÃ¼ÅŸahitlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, AkÃ§adaÄŸ ilÃ§esinde esnafÄ± ziyaret edecek, YeÅŸilyurt Belediyesinin Bilgi Evi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile "Yeni Sistem Yeni TÃ¼rkiye" paneline ve Konak mitingine iÅŸtirak edecek.

(Malatya/08.45-20.30)Â

5- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileriyle buluÅŸacak, AtatÃ¼rk Ãœniversitesi Senatosu toplantÄ±sÄ± ile Erzurum Vergi Rekortmenleri Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.

(Erzurum/11.00-18.00)Â

6- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Ã–ZKA Lastik ve KauÃ§uk A.Åž Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde bir araya gelecek, Kocaeli Ticaret OdasÄ±'nda dÃ¼zenlenecek toplantÄ±da nakliye ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ temsilcileri ile buluÅŸacak, Gebze'de "GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼" programÄ±na katÄ±lacak.

(Kocaeli/12.30/14.00/20.00)Â

7- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ± istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/10.00)

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, G7 DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ±, Ä°talya'nÄ±n Lucca kentindeki ikinci ve son gÃ¼n toplantÄ±sÄ±nÄ±n Suriye Ã¶zel oturumuna katÄ±lacak.

(Lucca)

2- KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile Rum lider Nikos Anastasiadis, KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri kapsamÄ±nda ara bÃ¶lgede bir araya gelecek.

(LefkoÅŸa)Â

3- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam)Â

4- Musul kent merkezinin batÄ± yakasÄ±nÄ±n DEAÅž'tan geri alÄ±nmasÄ± operasyonu izleniyor.

(Musul)Â

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SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Akif Ã‡aÄŸatay KÄ±lÄ±Ã§, Mersin ValiliÄŸini ziyaret edecek, genÃ§lerle kahvaltÄ±da buluÅŸacak, spor tesislerinde inceleme yapacak, 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± olan sporcu ve antrenÃ¶rler iÃ§in dÃ¼zenlenecek Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde yer alacak, 15 Temmuz demokrasi ÅŸehitleri adÄ±na genÃ§lerle aÄŸaÃ§ dikimine katÄ±lacak, GenÃ§ KÃ¼rsÃ¼ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Mersin/11.00-19.00)Â

2- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final ilk maÃ§larÄ±, Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±yla baÅŸlayacak.

(Torino/Dortmund/21.45)Â



Ã–ZEL HABER

1- "Ä°hracata dayalÄ± bÃ¼yÃ¼menin pozitif etkilerini gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k"

- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci:

- "TÃ¼rkiye beklenilenin Ã§ok Ã¶tesinde bir performans gÃ¶sterdi ve 2016'yÄ± 2,9 oranÄ±yla bÃ¼yÃ¼me oranÄ±yla bitirdi. 4. Ã§eyrekte de 3,5'luk bÃ¼yÃ¼meyi yakaladÄ±. 2017'nin ilk aylarÄ±na da Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±k ve ihracata dayalÄ± bÃ¼yÃ¼menin pozitif etkilerini gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. Ä°nÅŸallah 2017'nin ilk Ã§eyreÄŸini de yine beklentilerin Ã¼zerinde bir bÃ¼yÃ¼meyle tamamlamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z"

- "2017'yi de hÃ¼kÃ¼met orta vadeli programÄ±nda yÃ¼zde 4,5 bÃ¼yÃ¼meyi Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ halde biz bunun Ã§ok daha Ã¼zeride bir bÃ¼yÃ¼meyi Allah'Ä±n izniyle yakalamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z"

- "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n HÃ¼kÃ¼met Sistemi'nin halk oylamasÄ±na sunulmasÄ±yla ekonomide de bir anlamda iyileÅŸmelerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rÃ¼yoruz. Ä°nÅŸallah CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi halkÄ±mÄ±zdan gerekli desteÄŸi alarak 'evet' Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda da bu iyileÅŸmenin daha da hÄ±zlanarak devam edeceÄŸini, insanlarÄ±n 2019'a kadar iÅŸlerine, gÃ¼Ã§lerine bakacaklarÄ±nÄ±, yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± yapacaklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz"

- "Mart ayÄ± verilerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman da ihracatÄ±mÄ±z yeni bir rekor kÄ±rÄ±yor, sanayimiz, imalat bÃ¼yÃ¼me endeksimizin yÃ¼kseldiÄŸin gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksleri yine yÃ¼kseliyor, inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼nde bÃ¼yÃ¼me var"

2- "Ã‡ocuklar dik temel yazÄ±yla daha kolay okuma yazma Ã¶ÄŸrenecek"

- MEB Temel EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cem GenÃ§oÄŸlu:

- "(Dik temel harflerin kullanÄ±mÄ±) Bu konuda uzun ve kapsamlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±ldÄ±. Bu asla bir gecede verilen bir karar deÄŸildir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok daha kolay okuma yazma Ã¶ÄŸreneceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±ftan itibaren de el yazÄ±sÄ± Ã¶ÄŸrenecekler"

- "2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±ndan itibaren el yazÄ±sÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±yoruz demek Ã§ok doÄŸru olmaz ama artÄ±k Ã§ocuklarÄ±mÄ±z dik temel yazÄ± Ã¶ÄŸrenmeye baÅŸlayacaklar. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±ftan itibaren ise 8 saatlik TÃ¼rkÃ§e derslerinde 2 saatlik el yazÄ±sÄ± eÄŸitimi alacaklar"

3- "TÃ¼rkiye'ye uÃ§uÅŸu olmayan hava yolu ÅŸirketlerini cezbedeceÄŸiz"

- Ä°GA HavalimanlarÄ± Ä°nÅŸaatÄ± Ãœst YÃ¶neticisi Yusuf AkÃ§ayoÄŸlu:

- "Åžu anda AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda 50'ye yakÄ±n hava yolu ÅŸirketi uÃ§uyor. Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda bu sayÄ± 100'e Ã§Ä±kacak. Daha Ã¶nce TÃ¼rkiye'ye uÃ§uÅŸu olmayan hava yolu ÅŸirketlerini cezbedip onlara hizmet vermek istiyoruz. Åžu anda iÅŸletmemiz bÃ¼nyesindeki pazarlama grubu bu konuda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor"

- "(Ä°stanbul Yeni HavalimanÄ±) Åžu anda projenin fiziksel anlamda yÃ¼zde 44'Ã¼nÃ¼ tamamlamak Ã¼zereyiz. Finansal anlamda da kredinin yÃ¼zde 53'Ã¼nÃ¼ projeye aktarmÄ±ÅŸ bulunuyoruz"

- "(Ã‡alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ±) Åžu anda 24 binlerdeyiz ama temmuz ve aÄŸustosta bu sayÄ± 30 binlere kadar ulaÅŸacak. Yani alt yÃ¼klenici firmalarÄ±n yeni iÅŸe alÄ±mlarÄ± olacak"

- "Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da projelerimiz olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bÃ¶yle bir proje, dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n havacÄ±lÄ±k tesisleri iÃ§in Ã¶rnek teÅŸkil eder"