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11:29, 11 Nisan 2017 SalÄ±
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GÃ¼ncelleme: 09:33, 11 Nisan 2017 SalÄ±

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ABD'de kullanÄ±lan oylar TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi
ABD'de kullanÄ±lan oylar TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi

ABD'de sandÄ±klarÄ±n Ã¶nceki gÃ¼n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±lan oylar kuryelerle TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'de 16 Nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi halk oylamasÄ± iÃ§in ABD'de sandÄ±klarÄ±n Ã¶nceki gÃ¼n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±lan oylar kuryelerle TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi.

Chicago'da 1-9 Nisan'da kurulan sandÄ±klarda kullanÄ±lan oylar, sandÄ±k gÃ¶revlileri ve siyasi parti temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla torbalara konularak mÃ¼hÃ¼rlendi. MÃ¼hÃ¼rlÃ¼ torbalar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶zel kuryeleri tarafÄ±ndan siyasi parti temsilcilerinin eÅŸliÄŸinde TÃ¼rk Hava YollarÄ± uÃ§aklarÄ± ile TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi.



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