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Filistin
09:37, 11 Nisan 2017 Salı

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Samiri Yahudileri Filistin'de kurban kesti
Samiri Yahudileri Filistin'de kurban kesti

Ortadoğu'nun gizemli topluluklarından biri olan Samiri Yahudileri, Filistin'in Nablus kentinde Hamursuz Bayramı'na toplu halde kurban keserek başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde, inançlarına göre kutsal sayılan Gerizim Dağı'nın çevresinde yaşayan Samiri Yahudileri, Hamursuz (Pesah) Bayramı'na, kestikleri kurbanlar eşliğinde kutlamalarla başladı.

Ortadoğu'nun gizemli topluluklarından biri olan Samiri Yahudiler, güneşin batımına doğru hep bir ağızdan okudukları Tevrat ayetleri ile başladıkları dini ayinlerini, gün batımıyla beraber 53 koyunu kurban ederek İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışını andı.

Dünyanın en küçük dini topluluğu sayılan Samirilerin din adamlarından Haham Hüsnü es-Samiri yaptığı açıklamada, “İsrailoğulları’nın Firavun'un zulmünden kurtuluşu ve Pesah Bayramı münasebetiyle Allah’a kurbanlar adadık.” dedi.

Samirilerin gerçek İsrailoğulları olduğunu öne süren Haham es-Samiri, “Biz Hz. Musa’nın izinde gidiyoruz. Pesah’ı kutluyoruz ve İsrailoğulları’nın Sina’da 40 yıl başıboş gezmelerini hatırlamak üzere günün sonunda acı bir bitki yiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Diğer Yahudilerden farklı olarak kurban kesen ve kestikleri kurbanları içinde kor ateş yanan kuyularda yakan Samiriler, kutsal kabul ettikleri Gerizim Dağı yakınlarında başlarına taktıkları geleneksel kırmızı fesleri, beyaz uzun elbiseleriyle bayramı kutluyor.

Hamursuz Bayramı'nda diğer Yahudilerin kurban kesmemesine karşın, bayramı kurban keserek karşılayan Samiriler, gelecek hafta güneş doğmadan önce Gerizim Dağı'na çıkarak bayramı bitirecek.

SAMİRİ YAHUDİLERİ KİMDİR ?

Tevrat'ın sadece ilk 5 kitabını (Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye) kabul eden Samiriler, kutsal şehir olarak Kudüs'ü değil Gerizim Dağı'nın bulunduğu Filistin’in Nablus kentini tanıyor.

Müslümanlara göre Hazreti Muhammed'in Miraca yükseldiği ve "semaya açılan kapı" olan Mescid-i Aksa'nın içindeki Kubbetu's Sahra Camisi'nin içinde yer alan kaya, Samirilere göre Gerizim Dağı'nın üstünde bulunuyor.

Samiriler, 3 bin 600 yıldır ceylan derisine yazılı orijinal Tevrat'ın kendilerinde olduğuna inanıyor.

Yahudilerin Tevrat'ı tahrif ettiğine inanan Samiriler, kendilerinin Hazreti Yakub'un 12 oğlundan Hazreti Yusuf'un torunları olduklarını kabul ediyor.

İbadet şekilleri Müslümanlarla benzerlikler taşıyan Samiriler, günlük yaşamlarında Arapça konuşurken, ibadetlerinde klasik İbraniceyi kullanıyor. Ayrıca ibadetlerinde secde ve rükû olan Samirilerin ibadethanelerinde masa veya sıra bulunmuyor.

Nablus ve İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Holon beldesinde yaşayan ve sayıları ancak 800'ü bulan Samiriler, Hamursuz ve Hasat bayramlarında olduğu gibi Sukot (Arş) Bayramı'nda da Gerizim Dağı'na çıkarak hac yapıyor.



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