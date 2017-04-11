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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
11:28, 11 Nisan 2017 SalÄ±
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 09:49, 11 Nisan 2017 SalÄ±

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May ile Trump Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
May ile Trump Suriye iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa MayÂ ileÂ ABD BaÅŸkanÄ± Donald TrumpÂ arasÄ±nda bu akÅŸam gerÃ§ekleÅŸtirilen telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'ye iliÅŸkin geliÅŸmeler ile ABD'nin bu Ã¼lkeye yÃ¶nelik operasyonunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Trump'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ABD'nin Suriye rejimine yÃ¶nelik operasyonuna desteÄŸinden dolayÄ± May'e teÅŸekkÃ¼rlerini ilettiÄŸinin kaydedildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸbakan ve BaÅŸkan, Rusya'nÄ±n Esed ile olan ittifakÄ±nÄ±n artÄ±k Rusya'nÄ±n stratejik Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde (Rusya'yÄ±) ikna etmeye yÃ¶nelik bir fÄ±rsat doÄŸduÄŸunda mutabÄ±k kaldÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, iki liderin de ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n bu hafta yapacaÄŸÄ± Moskova ziyaretinin, Suriye'de kalÄ±cÄ± siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde ilerleme kaydedilmesine yÃ¶nelik fÄ±rsat sunduÄŸu konusunda hemfikir olduÄŸu belirtildi.



Ä°lgili Konular Ä°ngiltere ABD May trump
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