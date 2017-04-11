09:58, 11 Nisan 2017 SalÄ±

ABDâ€™de 'Ã§ifte bilet' skandalÄ± | VÄ°DEO





ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k hava yolu ÅŸirketlerinden United Hava YollarÄ±'nÄ±n, "overbook" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda sattÄ±ÄŸÄ± Ã§ifte biletli yolcularÄ±, sonraki uÃ§uÅŸ iÃ§in ikna edilemeyince, uÃ§aktan polis nezaretinde zorla indirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABDâ€™de havayolu ÅŸirketlerini bilet iptallerine karÅŸÄ± korumayÄ± amaÃ§layanÂ "overbook" satÄ±ÅŸ uygulamasÄ±,Â O'Hare UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda skandala dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.Â United Hava YollarÄ±â€™nÄ±n 3411 sefer sayÄ±lÄ± pazar gÃ¼nkÃ¼ uÃ§uÅŸu ile Chicagoâ€™dan Kentucky eyaletinin Louisville kentine gitmek iÃ§in bilet alan 4 yolcunun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tatsÄ±z deneyim, sosyal medyada yayÄ±nlanan 31 saniyelik video sayesinde Ã§ok geniÅŸ bir kitleye ulaÅŸtÄ±. YOLCULAR POLÄ°S ZORUYLA SÃœRÃœKLENEREK UÃ‡AKTAN Ä°NDÄ°RÄ°LDÄ°Â AmerikalÄ± ÅŸirketin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu Ã§ifte bilet satÄ±ÅŸÄ± nedeniyle maÄŸdur olan yolcular, teklif edilen 800 ABD DolarÄ± tutarÄ±ndaki tazminatÄ± kabul etmeyince, uÃ§aktan polis nezaretinde zorla indirildi. UÃ§aktan inmeyi kabul etmeyen yolculardan doktor olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen ÅŸahsÄ±n, yerde sÃ¼rÃ¼klenerek uÃ§aktan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±. Â Â Â

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