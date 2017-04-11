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11:29, 11 Nisan 2017 SalÄ±
Balkanlar
09:57, 11 Nisan 2017 SalÄ±

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Makedonya'da Arnavut platformuna Arnavutluk'tan yorum
Makedonya'da Arnavut platformuna Arnavutluk'tan yorum

Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama, Makedonya'da ciddi tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an Arnavut platformu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arnavutluk BaÅŸbakanÄ± Edi Rama, Makedonya'da ciddi tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§an Arnavut platformu hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Platformun Makedonya'daki Arnavut partilere ait olduÄŸunu ifade eden Rama, Tiran'Ä±n bu platformla hiÃ§ bir ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Bir televizyon programÄ±na konuk olan Rama yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tiran'a ait herhangi bir platform yok. SÃ¶z konusu bu platform Makedonya'daki Arnavut siyasi partilere ait bir platformdur, biz sadece onlara destek olduk. Arnavut siyasi liderlerle ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirerek hepsinin dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini aldÄ±k. Liderler bir kaÄŸÄ±t parÃ§asÄ± Ã¼zerinde de birleÅŸti" ifadelerini kullandÄ±.

Arnavut BaÅŸbakan Rama, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°vanov ve VMRO-DPMNE'nin sÃ¶ylediklerinin gerÃ§ekle Ã¶zdeÅŸleÅŸmediÄŸini vurguladÄ±. Rama ayrÄ±ca seÃ§im kampanyasÄ± boyunca hiÃ§bir siyasi parti lideri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme kabul etmediÄŸinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi.

11 AralÄ±k erken genel seÃ§imlerin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met mÃ¼zakereleri sÄ±rasÄ±nda ciddi tartÄ±ÅŸma yaratan Arnavut siyasi partilerinin platformu bazÄ± kesim tarafÄ±ndan 'Tiran Platformu' olarak adlandÄ±rÄ±lÄ±yordu.



Ä°lgili Konular makedonya Arnavutluk
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