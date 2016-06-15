10:03, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'YazÄ±cÄ±oÄŸlu' talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan,Â BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±Â Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nunÂ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili dÃ¶nemin KahramanmaraÅŸ Valisi TanÄ±lÄ±r, Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Servet GÃ¼ngÃ¶r, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Sezai AkgÃ¼n, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Necdet Ã‡elikbilek, Ä°l Sivil Savunma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼samettin Bulut, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼rsel Aktepe, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TÄ°B temsilcisi HÃ¼seyin KeskinkÄ±lÄ±Ã§, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± TÄ°B temsilcisi YaÅŸar Kalkan ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± Bilgi Sistemleri Teknisyeni SÃ¼leyman AkdoÄŸu hakkÄ±nda YargÄ±tay 6. Ceza Dairesince verilen kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n kanun yararÄ±na bozulmasÄ±nÄ± talep etti.Â

YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Selahaddin MenteÅŸ tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen kanun yararÄ±na bozma talebi yazÄ±sÄ±nda, YazÄ±cÄ±oÄŸlu ile Erhan ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Ä°smail GÃ¼neÅŸ, Murat Ã‡etinkaya, Mustafa Kaya Ä°stektepe ve YÃ¼ksel YancÄ±'nÄ±n helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu Ã¶ldÃ¼kleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

BakanlÄ±kÃ§a gÃ¶nderilen yazÄ±da, ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma, ihmali davranÄ±ÅŸ, TÃ¼rk Arama ve Kurtarma YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mlerine aykÄ±rÄ± olarak kaza kriz merkezinin olaydan 24 saat sonra oluÅŸturulduÄŸu, arama-kurtarma faaliyetlerinin mevzuata uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, kurulan merkezin yetki ve tahsis edilen imkanlar itibarÄ±yla yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± bulunduÄŸu kaydedildi.

YazÄ±da, kaza mahalline ilk 3 saat iÃ§erisinde hava aracÄ± sevk edilmediÄŸi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde gÃ¶revli Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk yarÄ±m saat iÃ§inde telefon sinyalleri ile sinyal alan bazÄ± istasyonlarÄ±nÄ±n Ã§akÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu elde edilecek harita iÃ§in talepte dahi bulunmadÄ±klarÄ±, kolluk kuvvetleri ile sivil savunma uzmanlarÄ±nÄ±n ilk 24 saatteki arama kurtarma faaliyetlerinde isteksiz davrandÄ±klarÄ±, kolluk kuvvetlerinin bu sÃ¼re zarfÄ±nda daÄŸ zirvesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmadÄ±klarÄ± ve araziye yÃ¶nelen sivil vatandaÅŸlara engel olduklarÄ± iddialarÄ±na yÃ¶nelik kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yeterli delil elde edilemediÄŸi gerekÃ§esiyle YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar verildiÄŸi belirtildi.

FETÃ– TESPÄ°TLERÄ°

YargÄ±tay 6. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan "kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±"na dair karara iliÅŸkin itirazÄ±n reddedilerek kararÄ±n kesinleÅŸtiÄŸinin bildirildiÄŸi yazÄ±da, olaya iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k TeftiÅŸ Kurulunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor anÄ±msatÄ±ldÄ±.

YazÄ±da, ÅŸÃ¼phelilerden eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aktepe'nin FETÃ– mensubu olmak suÃ§undan tutuklu bulunduÄŸu vurgulandÄ±.

Kazaya iliÅŸkin KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada ÅŸÃ¼pheli olarak yer alan ancak haklarÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilen Dursun Ã–zmen, Davut UÃ§um ve AydÄ±n Ã–zsÄ±cak'Ä±n da FETÃ– Ã¼yesi olmaktan tutuklandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan yazÄ±da, 15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda UÃ§um ve Ã–zsÄ±cak'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik Marmaris'teki suikast timinde bulunduklarÄ± ifade edildi.

YazÄ±da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarÄ±nca YargÄ±tay 6. Ceza Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ± talep edildi.