Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'YazÄ±cÄ±oÄŸlu' talebi

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan,Â BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ±Â Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nunÂ hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili dÃ¶nemin KahramanmaraÅŸ Valisi TanÄ±lÄ±r, Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Servet GÃ¼ngÃ¶r, Ä°l Jandarma KomutanÄ± Sezai AkgÃ¼n, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Necdet Ã‡elikbilek, Ä°l Sivil Savunma MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼samettin Bulut, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¼rsel Aktepe, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TÄ°B temsilcisi HÃ¼seyin KeskinkÄ±lÄ±Ã§, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± TÄ°B temsilcisi YaÅŸar Kalkan ile Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± Bilgi Sistemleri Teknisyeni SÃ¼leyman AkdoÄŸu hakkÄ±nda YargÄ±tay 6. Ceza Dairesince verilen kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik kararÄ±n kanun yararÄ±na bozulmasÄ±nÄ± talep etti.Â
YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Selahaddin MenteÅŸ tarafÄ±ndan gÃ¶nderilen kanun yararÄ±na bozma talebi yazÄ±sÄ±nda, YazÄ±cÄ±oÄŸlu ile Erhan ÃœstÃ¼ndaÄŸ, Ä°smail GÃ¼neÅŸ, Murat Ã‡etinkaya, Mustafa Kaya Ä°stektepe ve YÃ¼ksel YancÄ±'nÄ±n helikopterin dÃ¼ÅŸmesi sonucu Ã¶ldÃ¼kleri hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
BakanlÄ±kÃ§a gÃ¶nderilen yazÄ±da, ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanma, ihmali davranÄ±ÅŸ, TÃ¼rk Arama ve Kurtarma YÃ¶netmeliÄŸi hÃ¼kÃ¼mlerine aykÄ±rÄ± olarak kaza kriz merkezinin olaydan 24 saat sonra oluÅŸturulduÄŸu, arama-kurtarma faaliyetlerinin mevzuata uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, kurulan merkezin yetki ve tahsis edilen imkanlar itibarÄ±yla yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± bulunduÄŸu kaydedildi.
YazÄ±da, kaza mahalline ilk 3 saat iÃ§erisinde hava aracÄ± sevk edilmediÄŸi, arama ve kurtarma faaliyetlerinde gÃ¶revli Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk yarÄ±m saat iÃ§inde telefon sinyalleri ile sinyal alan bazÄ± istasyonlarÄ±nÄ±n Ã§akÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sonucu elde edilecek harita iÃ§in talepte dahi bulunmadÄ±klarÄ±, kolluk kuvvetleri ile sivil savunma uzmanlarÄ±nÄ±n ilk 24 saatteki arama kurtarma faaliyetlerinde isteksiz davrandÄ±klarÄ±, kolluk kuvvetlerinin bu sÃ¼re zarfÄ±nda daÄŸ zirvesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmadÄ±klarÄ± ve araziye yÃ¶nelen sivil vatandaÅŸlara engel olduklarÄ± iddialarÄ±na yÃ¶nelik kamu davasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in yeterli delil elde edilemediÄŸi gerekÃ§esiyle YargÄ±tay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair karar verildiÄŸi belirtildi.
YargÄ±tay 6. Ceza Dairesi tarafÄ±ndan "kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±"na dair karara iliÅŸkin itirazÄ±n reddedilerek kararÄ±n kesinleÅŸtiÄŸinin bildirildiÄŸi yazÄ±da, olaya iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k TeftiÅŸ Kurulunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor anÄ±msatÄ±ldÄ±.
YazÄ±da, ÅŸÃ¼phelilerden eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Aktepe'nin FETÃ– mensubu olmak suÃ§undan tutuklu bulunduÄŸu vurgulandÄ±.
Kazaya iliÅŸkin KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada ÅŸÃ¼pheli olarak yer alan ancak haklarÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verilen Dursun Ã–zmen, Davut UÃ§um ve AydÄ±n Ã–zsÄ±cak'Ä±n da FETÃ– Ã¼yesi olmaktan tutuklandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan yazÄ±da, 15 Temmuz 2016 darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda UÃ§um ve Ã–zsÄ±cak'Ä±n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik Marmaris'teki suikast timinde bulunduklarÄ± ifade edildi.
YazÄ±da, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarÄ±nca YargÄ±tay 6. Ceza Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ± talep edildi.
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde, Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y (Kos) AdasÄ± ve Bodrum'a karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yolcu getirecek katamaran tipi feribot, ilk seferini Ä°srailli turistlerle baÅŸlattÄ±
Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti
Sigorta priminde ortalama yÃ¼zde 20 indirim meydana getiren yeni dÃ¼zenleme ile Ä°stanbulâ€™da iyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 470, kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 2 bin 137 lira tavan geldi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalananlar arasÄ±nda bulunan Kongo uyruklu hamile kadÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede taraflar, ABD'nin Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Suriye'nin hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili 9 kamu gÃ¶revlisi hakkÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair verilen kararÄ±n kanun yararÄ±na bozulmasÄ±nÄ± istedi
Kayseri'nin BÃ¼nyan ilÃ§esinde Ã¶ÄŸrenci servisi ile tÄ±rÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
ABD'de sandÄ±klarÄ±n Ã¶nceki gÃ¼n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±lan oylar kuryelerle TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi.
Malatya'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada tahliye edilen TÃ¼mgeneral Angun ile tutuksuz yargÄ±lanan TuÄŸgeneral YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde 400 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 25 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, OsmanlÄ± mimarisinin seÃ§kin Ã¶rneklerinden Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± ve Ã§evresini beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlke batsÄ±n ama ErdoÄŸan olmasÄ±n.' Bu, ne menem bir yaklaÅŸÄ±m. Ãœlkesinin batmasÄ±nÄ± istiyor ama hizmet edenin de yok olmasÄ±nÄ± istiyor. Bu faÅŸizan baskÄ±lara Ã¼lkeyi asla terk edemeyiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kontrollÃ¼ darbe aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Buna kontrollÃ¼ darbe demek milletin aklÄ±yla oynamaktÄ±r" dedi.
Ä°zmir'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± GÃ¼lcÃ¼ ve Uzunkaya'ya kumpas kurduklarÄ± iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan davada, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye talepleri reddedildi