10:11, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Lavrov ve Cevad Zarif Ä°dlib'i gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede taraflar, ABD'nin Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Suriye'nin hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mohammed Cevad Zarif telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'nin Ä°dlib kentinde meydana gelen kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸananlar ele alÄ±ndÄ±. Konuyla ilgili Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± resmi sayfasÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada taraflarÄ±n kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n tarafsÄ±z olarak soruÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸi konusunda fikir birliÄŸinde olduklarÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, "GÃ¶rÃ¼ÅŸme sÄ±rasÄ±nda ABD'nin Suriye'deki hava Ã¼ssÃ¼ne dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Suriye'deki geliÅŸmeler ele alÄ±ndÄ±. Her iki taraf, baÄŸÄ±msÄ±z devlete karÅŸÄ± bu tÃ¼r saldÄ±rgan faaliyetlerin baÅŸta BM AnlaÅŸmasÄ± olmak Ã¼zere uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu, bÃ¶lgesel gÃ¼venlik iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸunu ve uluslararasÄ± terÃ¶rizmle mÃ¼cadeleye zarar verdiÄŸini vurguladÄ±. Lavrov ve Zarif, Ä°dlib'te yaÅŸanan ve Ã§ok sayÄ±da sivilin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n tarafsÄ±z soruÅŸturulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu." ifadelerine yer verildi.

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