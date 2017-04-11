10:42, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Åžubat ayÄ± cari aÃ§Ä±k rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'ninÂ cari iÅŸlemlerÂ hesabÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda 2 milyar 527 milyon dolar aÃ§Ä±k verdi.Â

TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), Åžubat 2017 dÃ¶nemine iliÅŸkin Ã¶demeler dengesi verilerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. Bunun sonucunda, on iki aylÄ±k cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ± 33 milyar 747 milyon dolar oldu.Â

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