DiyarbakÄ±r'da patlama

ErdoÄŸan: FaÅŸizan baskÄ±lara Ã¼lkeyi asla terk edemeyiz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlke batsÄ±n ama ErdoÄŸan olmasÄ±n.' Bu, ne menem bir yaklaÅŸÄ±m. Ãœlkesinin batmasÄ±nÄ± istiyor ama hizmet edenin de yok olmasÄ±nÄ± istiyor. Bu faÅŸizan baskÄ±lara Ã¼lkeyi asla terk edemeyiz." dedi.