10:56, 11 Nisan 2017 SalÄ±

DiyarbakÄ±r'da patlamadan acÄ± haber





DiyarbakÄ±r'da Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde meydana gelen patlamada 1 sivil personel hayatÄ±nÄ± kaybetti, 10'dan fazla personel de yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez BaÄŸlar ilÃ§esindekiÂ Ã§evik kuvvet bakÄ±m onarÄ±m binasÄ±nda panzer bakÄ±m ve onarÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda henÃ¼z belirlenemeyen nedenleÂ patlamaÂ meydana geldi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Gelen bilgilere gÃ¶re, patlamada bir sivil personelin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 10'dan fazla personelin de yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi .Â YaralÄ±larÂ ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bu arada, yoÄŸun dumana yol aÃ§an patlama, kentin birÃ§ok ilÃ§esinden de duyuldu. BÄ°NA KISMEN Ã‡Ã–KTÃœ PatlamanÄ±n ÅŸiddeti ile sÃ¶z konusu binada kÄ±smen Ã§Ã¶kme meydana geldi, Ã§evredeki binalarda ve araÃ§larda hasar oluÅŸtu. Ã‡Ã¶kmenin meydana geldiÄŸi binada AFAD ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.



GAZ SIZINTISI UYARISI Ã–te yandan polisler gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± riskine karÅŸÄ± anons yaparak binalarda mutfak tÃ¼plerinin aÃ§Ä±lmamasÄ± ve sigara iÃ§ilmemesi yÃ¶nÃ¼nde vatandaÅŸlara uyarÄ±da bulunuyor.

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