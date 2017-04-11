GÃ¼ncelleme: 09:48, 12 Nisan 2017 Ã‡arÅŸamba

DiyarbakÄ±r'daki patlamada ÅŸehit sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi





DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir polis memurunun cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece patlamada ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelenÂ patlamadaÂ ÅŸehitÂ olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3'e yÃ¼kseldi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BaÄŸlar ilÃ§esindeki Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamanÄ±n ardÄ±ndan AFAD ekiplerince bÃ¶lgede yÃ¼rÃ¼tÃ¼len arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda bir polis memurunun cenazesine ulaÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¶ylece patlamada ÅŸehit olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 3'e Ã§Ä±ktÄ±. DÄ°YARBAKIR'DAKÄ° PATLAMA TERÃ–R SALDIRISI Ã‡IKTI Åžehit polis memuru ile patlamada ÅŸehit olan bir sivil personel iÃ§in Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bahÃ§esinde tÃ¶ren dÃ¼zenlenecek. OLAY DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez BaÄŸlar ilÃ§esindeki Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ek birimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± alanda meydana gelen patlamada sivil personel Yunus Elaltunterin ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, cenazesi dÃ¼n dÃ¼zenlenen tÃ¶renin ardÄ±ndan kentte topraÄŸa verilmiÅŸti. Patlamada yaralanan bir sivil personel de gece hastanede yapÄ±lan mÃ¼dahaleye raÄŸmen ÅŸehit olmuÅŸtu. Ã‡Ã¶kmenin meydana geldiÄŸi binada AFAD ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.







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