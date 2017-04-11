KÄ±brÄ±s'ta mÃ¼zakereler 2 ay aradan sonra yeniden baÅŸladÄ±

KÄ±brÄ±s'ta Rum Meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± "Enosis" (Ada'nÄ±n Yunanistan'a ilhakÄ±) kararÄ±ndan sonra Ã§Ä±kmaza giren mÃ¼zakereler, iki aylÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n yeniden baÅŸladÄ±.Â MÃ¼zakerelerÂ masasÄ±nda taraflar, YÃ¶netim ve GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±,Â GÃ¼venlikÂ veÂ GarantilerÂ olmak Ã¼zere zorlu konularÄ± ele alacak.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetimindeÂ KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'nÄ±n MayÄ±s 2015'te gÃ¶reve gelmesinin ardÄ±ndan yoÄŸun bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len mÃ¼zakerelere, Rum Meclisinin 10 Åžubat'ta aldÄ±ÄŸÄ± "Enosis" referandumunun yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n okullarda kutlanmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ara verildi.
Liderlerin son olarak 16 Åžubat'ta yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, AkÄ±ncÄ± "Enosis" kararÄ±ndan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±rken, Rum liderÂ Nikos AnastasiadisÂ masadan kalkÄ±p kapÄ±yÄ± vurarak mÃ¼zakereleri terk etmiÅŸti.
Rum Meclisinin, geÃ§en cuma bu konuda geri adÄ±m atarak, "Enosis" referandumunun okullarda kutlanmasÄ± kararÄ±nÄ± iptal etmesi ve Demokratik Seferberlik Partisinin (DÄ°SÄ°) kararÄ±n Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸa devredilmesine yÃ¶nelik Ã¶nerisini onaylamasÄ±yla mÃ¼zakere masasÄ± yeniden kurulmuÅŸ oldu.
Ä°ki ay kesintiye uÄŸrayan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yeni turunda liderler, mÃ¼zakerelere BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri'nin KÄ±brÄ±s Ã–zel DanÄ±ÅŸmanÄ± Espen Barth Eide'nin ara buluculuÄŸunda devam edecek.
KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri, "Ekonomi,, Avrupa BirliÄŸi (AB), MÃ¼lkiyet, YÃ¶netim-GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±, Toprak ile GÃ¼venlik ve Garantiler" olmak Ã¼zere 6 temel baÅŸlÄ±ktan oluÅŸuyor. AkÄ±ncÄ± ve Anastasiadis arasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r devam eden mÃ¼zakerelerde, birÃ§ok Ã¶zlÃ¼ konuda Ã¶nemli ilerleme saÄŸlanÄ±rken, mÃ¼zakere masasÄ±nda baÅŸta YÃ¶netim ve GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±, GÃ¼venlik ve Garantiler olmak Ã¼zere zorlu konu baÅŸlÄ±klarÄ±nda Ã§etin pazarlÄ±klarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etmesi bekleniyor.
KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±, olasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m sonrasÄ± da garantilerin devam etmesini istiyor. TÃ¼rkiye'nin Ada'da varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in olmazsa olmaz olduÄŸu vurgulanÄ±yor. KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ± ise garanti ve ittifak anlaÅŸmasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor. TÃ¼rkiye'nin olasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mden sonra Ada'da bulunmamasÄ± gerektiÄŸini savunuyor.
KÄ±brÄ±s'ta olasÄ± bir federal Ã§Ã¶zÃ¼mde Ã¶nemli baÅŸlÄ±klardan biri olan YÃ¶netim ve GÃ¼Ã§ PaylaÅŸÄ±mÄ±'nda, TÃ¼rk tarafÄ± ile Rum tarafÄ± arasÄ±nda "DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±k" ve "Federal yapÄ±larda siyasi eÅŸitlik" konularÄ±nda fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanÄ±yor.
TÃ¼rk tarafÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼mde "DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" olmazsa olmaz kabul ederken, Rumlar buna sÄ±cak bakmÄ±yor. Rum lider Nikos Anastasiadis, "DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±" kabul edemeyeceÄŸi mesajlarÄ± veriyor. Federal yapÄ±da ise Rumlar "siyasi eÅŸitliÄŸe" karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. Rum yÃ¶netimi lideri Anastasiadis, "AzÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n Ã§oÄŸunlukla eÅŸitlenmesi talep edilemez." diyerek, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'nÄ±n federal yapÄ±lardaki eÅŸitlik olsun isteÄŸine karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor.
TÃ¼rk tarafÄ± ile Rum tarafÄ± arasÄ±nda Ã¶nemli konulardan biri de Toprak baÅŸlÄ±ÄŸÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, en son Cenevre'de yapÄ±lan KÄ±brÄ±s zirvesinde BM'ye sunduÄŸu haritada, KKTC'nin mevcut yÃ¼zde 36 olan toprak oranÄ±ndan yÃ¼zde 29,2'ye kadar inerek mÃ¼zakerelerde Ã¶nemli bir adÄ±m atmÄ±ÅŸtÄ±.
Rum tarafÄ±nÄ±n, TÃ¼rklere bÄ±rakmak istediÄŸi toprak Ã¶nerisi ise yÃ¼zde 28 olmuÅŸtu. RumlarÄ±n BM'ye sunduÄŸu haritada, GÃ¼zelyurt'un geri iadesi yer almÄ±ÅŸ, taraflarÄ±n Ã¶nerdiÄŸi haritalar BM tarafÄ±ndan kasaya kilitlenmiÅŸti.
TÃ¼rk tarafÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼mden sonra AB mÃ¼ktesebatÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸ sÃ¼recinden sonra Kuzey'de uygulanmasÄ±nÄ±, anlaÅŸmanÄ±n AB birincil hukuk ÅŸartÄ± iÃ§ermesini istiyor. AB baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda en Ã¶nemli konulardan birini, TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na verilecek 4 Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k (serbest giriÅŸ, serbest dolaÅŸÄ±m, serbest mÃ¼lk edinme ve serbest yerleÅŸim) oluÅŸturuyor.
TÃ¼rkiye ve KKTC yÃ¶netimi Ã§Ã¶zÃ¼mden sonra TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na bu 4 Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼n verilmesini isterken, Rum tarafÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n hemen ertesi gÃ¼nÃ¼ AB mÃ¼ktesebatÄ±nÄ±n Kuzey'de uygulanmasÄ±nÄ± talep ediyor, anlaÅŸmanÄ±n AB birincil hukuk olmasÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na sÃ¶z konusu Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin verilmesine olumsuz yaklaÅŸÄ±yor.
TÃ¼rk tarafÄ±, Ã§Ã¶zÃ¼mden sonra yerinden olacak KÄ±brÄ±slÄ± TÃ¼rklerin sorunlarÄ±nÄ±n fazla zaman kaybedilmeden Ã§Ã¶zÃ¼lmesini, mevcut durumun yasallaÅŸmasÄ±na yÃ¶nelik koruyucu yasal dÃ¼zenlemeler istiyor. Rum tarafÄ± ise 1974'ten Ã¶nce Kuzey'de kalan mÃ¼lkiyetlerin neredeyse tamamÄ±nÄ±n iade edilmesini talep ederken, mÃ¼lkiyette ilk sÃ¶z hakkÄ±nÄ±n mÃ¼lkiyet sahibinde olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde baskÄ± yapÄ±yor.
KÄ±brÄ±s'ta olasÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼mde Ada'nÄ±n ekonomik olarak daha refah seviyeye ulaÅŸacaÄŸÄ± konusunda hemfikir olan taraflar, Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n bÃ¶lge barÄ±ÅŸÄ±na da katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde ocak ayÄ±nda yapÄ±lan mÃ¼zakerelerde, taraflarÄ±n ilk kez haritalarÄ±nÄ± sunmasÄ± ve ilk defa garantÃ¶r Ã¼lkelerin katÄ±lÄ±mÄ±yla "GÃ¼venlik ve Garantiler" ana gÃ¼ndem maddesiyle konferans dÃ¼zenlenmesi gibi tarihi adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. Cenevre'de taraflar birbirlerine haritalarÄ± sunmuÅŸ, Yunanistan ve Rum tarafÄ±nÄ±n olumsuz tutumu nedeniyle zirveye yeniden toplanmak Ã¼zere ara verilmiÅŸti.
Cenevre zirvesinden sonra aÃ§Ä±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu ancak KÄ±brÄ±s Rum YÃ¶netimi ve Yunanistan'Ä±n halen farklÄ± beklenti iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Garantiler noktasÄ±nda TÃ¼rkiye'nin olmadÄ±ÄŸÄ± bir garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ asla beklemeyin. Biz ilanihaye oradayÄ±z." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
ErdoÄŸan, TÃ¼rk askerinin KÄ±brÄ±s'tan Ã§ekilmesinin sÃ¶z konusu olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, KapalÄ± MaraÅŸ'Ä±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili olarak da ErenkÃ¶y-GÃ¼zelyurt arasÄ± baÄŸlanÄ±p aÃ§Ä±lmasÄ± ÅŸartÄ±yla MaraÅŸ'Ä±n aÃ§Ä±labileceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu da mÃ¼zakere sÃ¼recinde TÃ¼rkiye ve KÄ±brÄ±s TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n tÃ¼m samimi gayretleri ve yapÄ±cÄ± yaklaÅŸÄ±mÄ±na raÄŸmen Rum tarafÄ±nÄ±n aynÄ± samimiyette olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ± da KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde salÄ± gÃ¼nÃ¼nden itibaren yeni bir dÃ¶nemin baÅŸlayacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, "11 Nisan'da baÅŸlayacak yeni dÃ¶nemde, mÃ¼zakere masasÄ±nda tek taraflÄ± adÄ±mlar atmamÄ±zÄ± kimse beklemesin. Bu yol birlikte yÃ¼rÃ¼nÃ¼rse sonuÃ§ alÄ±nabilir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Myanmar Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± U Thaung Tun, yabancÄ± misyonlarÄ±n ve BM organlarÄ±nÄ±n temsilcilerine, Konseyin 24 Mart'ta aldÄ±ÄŸÄ± kararla Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m bulma yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§abalarÄ±nÄ± yeterince takdir etmediÄŸini gÃ¶sterdiÄŸini belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, "Suriye'de yeni kimyasal saldÄ±rÄ±ya izin vermeyeceÄŸiz. Esed ailesinin iktidarÄ± sona yaklaÅŸÄ±yor." aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Ã‡in'in yurt dÄ±ÅŸÄ±na veri Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin kontrolleri artÄ±racaÄŸÄ± bildirildi.
TerÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 ay sÃ¼reyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan edilen MÄ±sÄ±r'da Parlamento, terÃ¶r suÃ§lularÄ±nÄ±n yargÄ±lama sÃ¼reÃ§lerinin hÄ±zlanmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bazÄ± yasal deÄŸiÅŸiklikleri onadÄ±
Ä°ngiltere'ye geÃ§mek isteyen yaklaÅŸÄ±k bin 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kampta Afgan ve KÃ¼rt sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±ndaki kavga sonrasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda kampÄ±n Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ hasar gÃ¶rdÃ¼
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Ä°ran halkÄ±, 12'nci dÃ¶nem cuhmurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in 19 MayÄ±s'ta sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek
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KÄ±brÄ±s'ta Rum Meclisinin aldÄ±ÄŸÄ± "Enosis" kararÄ±ndan sonra Ã§Ä±kmaza giren mÃ¼zakereler iki aylÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan bugÃ¼n yeniden baÅŸladÄ±
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k hava yolu ÅŸirketlerinden United Hava YollarÄ±'nÄ±n, "overbook" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda sattÄ±ÄŸÄ± Ã§ifte biletli yolcularÄ±, sonraki uÃ§uÅŸ iÃ§in ikna edilemeyince, uÃ§aktan polis nezaretinde zorla indirildi