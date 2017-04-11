Bodrum'dan Yunanistan'a katamaran feribot seferleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bodrum ilÃ§esinde, Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y (Kos) AdasÄ± ve Bodrum'a karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yolcu getirecek katamaran tipi feribot, sezonun ilk seferini Ä°srailli turistlerle yaptÄ±.
Bodrum-Yunanistan arasÄ± sefer yapacak 440 yolcu kapasiteli 32 metrelik "AkÃ§akoca" isimli katamaran tipi feribot, Bodrum Gemi YanaÅŸma iskelesine getirildi.
Ä°sraillilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu turistler, sabah saatlerinde Bodrum'un PaÅŸatarlasÄ± mevkisindeki Gemi YanaÅŸma Ä°skelesi'nde hazÄ±r bekletildi. GÃ¼mrÃ¼k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan feribota yÃ¼rÃ¼yen turistler, Bodrum manzarasÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ektirdi.
YeÅŸil Marmaris HattÄ± SatÄ±ÅŸ ve Pazarlama MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SertaÃ§ Erarslan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bodrum-Ä°stankÃ¶y katamaran seferlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KatamaranÄ±n Bodrum'dan 200 yolcuyla hareket ettiÄŸini kaydeden Erarslan, "200 turistle hareket ediyoruz. Ä°nÅŸallah bu sayÄ±nÄ±n giderek artmasÄ±nÄ± umuyoruz. Bu yÄ±l 24 Haziran itibarÄ±yla da Bodrum-Rodos seferlerimiz baÅŸlayacaktÄ±r." dedi.
Erarslan, hem ilÃ§ede yaÅŸayan hem de yabancÄ± uyruklu misafirlerin bu turlardan yararlanabileceÄŸini anlattÄ±. Rodos seferlerinin Ã¶nceki yÄ±llarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak teknelerin bu kadar hÄ±zlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Erarslan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Rodos AdasÄ± daha uzun sÃ¼rÃ¼yordu. Biz bu yÄ±l bu yolculuÄŸu hÄ±zlÄ± teknelerle yapacaÄŸÄ±z. Rahat ve konforlu bir ulaÅŸÄ±m olacak. Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y AdasÄ±'na da 20 dakika sÃ¼rÃ¼yor. 28 Nisan'dan itibaren her gÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seferler olacak. BugÃ¼n Bodrum'da bulunan Ä°srailli turistleri gÃ¶nderdik. AvrupalÄ± turistleri de taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Åžu anda gÃ¼nÃ¼birlik seferler yapÄ±lÄ±yor."
Erarslan, 440 yolcu kapasiteli katamaran tipi yolcu feribotunun her gÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± dolu gidip gelmesini saÄŸlamayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.
MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde, Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y (Kos) AdasÄ± ve Bodrum'a karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yolcu getirecek katamaran tipi feribot, ilk seferini Ä°srailli turistlerle baÅŸlattÄ±
Cari iÅŸlemler aÃ§Ä±ÄŸÄ±, ÅŸubat ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re 564 milyon dolar artarak 2 milyar 527 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti
Sigorta priminde ortalama yÃ¼zde 20 indirim meydana getiren yeni dÃ¼zenleme ile Ä°stanbulâ€™da iyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 470, kÃ¶tÃ¼ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere 2 bin 137 lira tavan geldi
Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Midilli AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken yakalananlar arasÄ±nda bulunan Kongo uyruklu hamile kadÄ±n, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede taraflar, ABD'nin Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Suriye'nin hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi helikopter kazasÄ±yla ilgili 9 kamu gÃ¶revlisi hakkÄ±nda kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair verilen kararÄ±n kanun yararÄ±na bozulmasÄ±nÄ± istedi
Kayseri'nin BÃ¼nyan ilÃ§esinde Ã¶ÄŸrenci servisi ile tÄ±rÄ±n Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 10 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±
ABD'de sandÄ±klarÄ±n Ã¶nceki gÃ¼n kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kullanÄ±lan oylar kuryelerle TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi.
Malatya'da FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada tahliye edilen TÃ¼mgeneral Angun ile tutuksuz yargÄ±lanan TuÄŸgeneral YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklanmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama emri Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
Ä°stanbul'un SarÄ±yer ilÃ§esinde 400 polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyonda 25 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±.
AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, OsmanlÄ± mimarisinin seÃ§kin Ã¶rneklerinden Ä°shak PaÅŸa SarayÄ± ve Ã§evresini beyaza bÃ¼rÃ¼dÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Ãœlke batsÄ±n ama ErdoÄŸan olmasÄ±n.' Bu, ne menem bir yaklaÅŸÄ±m. Ãœlkesinin batmasÄ±nÄ± istiyor ama hizmet edenin de yok olmasÄ±nÄ± istiyor. Bu faÅŸizan baskÄ±lara Ã¼lkeyi asla terk edemeyiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n eÄŸitim kurumlarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 22 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kontrollÃ¼ darbe aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Buna kontrollÃ¼ darbe demek milletin aklÄ±yla oynamaktÄ±r" dedi.
Ä°zmir'de, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda eski Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± GÃ¼lcÃ¼ ve Uzunkaya'ya kumpas kurduklarÄ± iddiasÄ±yla aÃ§Ä±lan davada, tutuklu sanÄ±klarÄ±n tahliye talepleri reddedildi