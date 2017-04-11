11:12, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Bodrum'dan Yunanistan'a katamaran feribot seferleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bodrum ilÃ§esinde, Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y (Kos) AdasÄ± ve Bodrum'a karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yolcu getirecek katamaran tipi feribot, sezonun ilk seferini Ä°srailli turistlerle yaptÄ±.

Bodrum-Yunanistan arasÄ± sefer yapacak 440 yolcu kapasiteli 32 metrelik "AkÃ§akoca" isimli katamaran tipi feribot, Bodrum Gemi YanaÅŸma iskelesine getirildi.

Ä°sraillilerin aÄŸÄ±rlÄ±kta olduÄŸu turistler, sabah saatlerinde Bodrum'un PaÅŸatarlasÄ± mevkisindeki Gemi YanaÅŸma Ä°skelesi'nde hazÄ±r bekletildi. GÃ¼mrÃ¼k iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan feribota yÃ¼rÃ¼yen turistler, Bodrum manzarasÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ektirdi.

YeÅŸil Marmaris HattÄ± SatÄ±ÅŸ ve Pazarlama MÃ¼dÃ¼rÃ¼ SertaÃ§ Erarslan, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bodrum-Ä°stankÃ¶y katamaran seferlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. KatamaranÄ±n Bodrum'dan 200 yolcuyla hareket ettiÄŸini kaydeden Erarslan, "200 turistle hareket ediyoruz. Ä°nÅŸallah bu sayÄ±nÄ±n giderek artmasÄ±nÄ± umuyoruz. Bu yÄ±l 24 Haziran itibarÄ±yla da Bodrum-Rodos seferlerimiz baÅŸlayacaktÄ±r." dedi.

Erarslan, hem ilÃ§ede yaÅŸayan hem de yabancÄ± uyruklu misafirlerin bu turlardan yararlanabileceÄŸini anlattÄ±. Rodos seferlerinin Ã¶nceki yÄ±llarda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak teknelerin bu kadar hÄ±zlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Erarslan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Rodos AdasÄ± daha uzun sÃ¼rÃ¼yordu. Biz bu yÄ±l bu yolculuÄŸu hÄ±zlÄ± teknelerle yapacaÄŸÄ±z. Rahat ve konforlu bir ulaÅŸÄ±m olacak. Yunanistan'Ä±n Ä°stankÃ¶y AdasÄ±'na da 20 dakika sÃ¼rÃ¼yor. 28 Nisan'dan itibaren her gÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± seferler olacak. BugÃ¼n Bodrum'da bulunan Ä°srailli turistleri gÃ¶nderdik. AvrupalÄ± turistleri de taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±z. Åžu anda gÃ¼nÃ¼birlik seferler yapÄ±lÄ±yor."

Erarslan, 440 yolcu kapasiteli katamaran tipi yolcu feribotunun her gÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± dolu gidip gelmesini saÄŸlamayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.