DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

11:36, 11 Nisan 2017 SalÄ±

"Siber saldÄ±rÄ±larda CIA parmaÄŸÄ±" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± siber gÃ¼venlik firmasÄ± Symantec, Wikileaks belgelerinde, Amerikan Merkezi Haber Alma TeÅŸkilatÄ± (CIA) tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸi iddia edilen korsan yazÄ±lÄ±mlarÄ±n, 2011'den bu yana 40 ayrÄ± siber saldÄ±rÄ±da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Åžirketin konuyla ilgili yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, "Vault 7" adÄ± verilen sÄ±zÄ±ntÄ± belgelerde, CIA'in siber casusluk iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±mlarÄ±n, 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana 16 ayrÄ± Ã¼lkede yaÅŸanan 40 ayrÄ± siber saldÄ±rÄ±da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n, ABD'nin yanÄ± sÄ±ra Avrupa, Orta DoÄŸu, Asya ve Afrika'da farklÄ± Ã¼lkelerde, hÃ¼kÃ¼metlere ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlara ait bilgisayar aÄŸlarÄ±nÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Belgelerde adÄ± geÃ§en kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±mlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, Symantec uzmanlarÄ±nÄ±n "Longhorn" diye adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bilgisayar korsanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu grup tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve grubun, Vault 7 belgelerinde geÃ§en kÃ¶tÃ¼ amaÃ§lÄ± yazÄ±lÄ±mlarla ilgili geliÅŸtirme planlarÄ±nÄ±, teknik kÄ±lavuzlarÄ± ve ÅŸifreleme protokollerini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de uyguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Raporda, "KullanÄ±lan araÃ§lar ve tekniklerdeki benzerlikler gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Longhorn grubunun faaliyetleri ile Vault 7 belgelerindeki yÃ¶nerge ve protokollerin aynÄ± grubun Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸuna kuÅŸku yoktur." ifadeleri yer aldÄ±.

Symantec uzmanlarÄ±, Longhorn ile CIA arasÄ±nda baÄŸ olduÄŸunu belirtmekten kaÃ§Ä±ndÄ±.

Wikileaks, geÃ§en martta yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± arÅŸiv belgelerinin, bugÃ¼ne kadar CIA'dan sÄ±zdÄ±rÄ±lan en hacimli arÅŸiv olduÄŸunu savunmuÅŸtu. Belgelerde, CIA'in bilgisayarlarÄ±n ve cep telefonlarÄ±nÄ±n iÅŸletim sistemlerine sÄ±zarak, kullanÄ±cÄ±larÄ±n konularÄ±ndan iletiÅŸim iÃ§eriklerine kadar pek Ã§ok veriye gizlice ulaÅŸabildiÄŸi iddia edilmiÅŸti.