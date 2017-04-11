İngiltere mavi pasaporta dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Brexit referandumu ile AB üyeliğinden çıkan İngiltere’nin Birlik üyeliği öncesi kullandığı mavi pasaporta dönme kararı aldı.
AB üyeliği ile birlikte topluluğun klasik bordo pasaportunu kullanmaya başlayan İngilizlerin 2019 yılından itibaren tekrar eski mavi pasaportları ile seyahat etmeye başlayacakları belirtilirken, güvenlik nedeni ile her 5 yılda bir pasaport süresini uzattırabilecekleri kaydedildi.
Konu ile ilgili konuşan Muhafazakar Parti Parlamenteri Solihull Julian Night, “Pasaportta tekrar özümüze dönmenin mutluluğunu yaşayacağız. Mavi pasaport Büyük Britanya'nın özgürlüğünü ve gururunu simgeliyor” açıklaması yaptı.
Birleşik Krallık simgesi olarak bilinen mavi pasaport İngiltere tarafından 1921 ve 1988 yılları arasında kullanılıyordu.
Myanmar Ulusal Güvenlik Danışmanı U Thaung Tun, yabancı misyonların ve BM organlarının temsilcilerine, Konseyin 24 Mart'ta aldığı kararla Myanmar hükümetinin bu konudaki hassasiyetini ve soruna kalıcı çözüm bulma yönündeki çabalarını yeterince takdir etmediğini gösterdiğini belirtti.
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