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İngiltere mavi pasaporta dönüyor
İngiltere mavi pasaporta dönüyor

AB üyeliğinden çıkan Büyük Britanya’nın eski mavi pasaportuna dönme kararı aldığı açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brexit referandumu ile AB üyeliğinden çıkan İngiltere’nin Birlik üyeliği öncesi kullandığı mavi pasaporta dönme kararı aldı.

AB üyeliği ile birlikte topluluğun klasik bordo pasaportunu kullanmaya başlayan İngilizlerin 2019 yılından itibaren tekrar eski mavi pasaportları ile seyahat etmeye başlayacakları belirtilirken, güvenlik nedeni ile her 5 yılda bir pasaport süresini uzattırabilecekleri kaydedildi.

Konu ile ilgili konuşan Muhafazakar Parti Parlamenteri Solihull Julian Night, “Pasaportta tekrar özümüze dönmenin mutluluğunu yaşayacağız. Mavi pasaport Büyük Britanya'nın özgürlüğünü ve gururunu simgeliyor” açıklaması yaptı.

Birleşik Krallık simgesi olarak bilinen mavi pasaport İngiltere tarafından 1921 ve 1988 yılları arasında kullanılıyordu.



İlgili Konular Brexit ingiltere mavi pasaport
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