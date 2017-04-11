11:52, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Kazakistanâ€™da KaragÃ¶z ve Hacivat gÃ¶sterisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kazakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Astanaâ€™da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ± ile Kazakistan ve TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin kuruluÅŸunun 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla okul ile yetimhanelerde KaragÃ¶z ve Hacivat gÃ¶lge oyunu sahneleniyor.

TÃ¼rkiyeâ€™nin Astana BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ile Astana Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkeziâ€™nin katkÄ±larÄ±yla 10 okul ve yetimhanedeki binlerce Ã¶ÄŸrenciye KaragÃ¶z Hacivat gÃ¶lge oyunu KazakÃ§a sunuluyor.

Astana Yunus Emre TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi MÃ¼dÃ¼r Vekili AlmagÃ¼l Ä°sina yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, KaragÃ¶z Hacivat gÃ¶lge oyununun geÃ§en yÄ±l da gÃ¶sterildiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Ã‡ocuklar oyunu Ã§ok beÄŸeniyorlar. GeÃ§en yÄ±lki gÃ¶sterilerimizden sonra birÃ§ok okuldan bize talep geldi ve seneye tekrar yapmamÄ±zÄ± istemiÅŸlerdi." Ä°fadelerini kullandÄ±.

KaragÃ¶z ve Hacivat hakkÄ±nda Ã¶ÄŸrencilere bilgi de verildiÄŸine iÅŸaret eden Ä°sina, amaÃ§larÄ±nÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸlarÄ±n daha da geliÅŸtirilmesine katkÄ±da bulunmak olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°sina, oyunun tanÄ±nmÄ±ÅŸ Kazak sanatÃ§Ä± Oljas Ä°brayimov tarafÄ±ndan seslendirildiÄŸine dikkati Ã§ekti.

KaragÃ¶z ve Hacivat oyununun 1 Haziran DÃ¼nya Ã‡ocuk GÃ¼nÃ¼'nde de gÃ¶steriminin yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.