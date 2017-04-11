11:57, 11 Nisan 2017 SalÄ±

Filipinler'de Ã§atÄ±ÅŸma: 6 Ã¶lÃ¼





Bohol kentinin turistik Inabanga bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 asker ve 5 Ebu Seyyaf Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filipinler'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ebu Seyyaf Ã¼yeleriÂ arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 6 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼. Polis ve askeri yetkililer, Bohol kentinin turistik Inabanga bÃ¶lgesinde Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 1 askerin ve 5 Ebu Seyyaf Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ General Ronald dela Rosa, Inabanga'ya teknelerle gelen militanlar ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n patlak vermesiyle militanlarÄ±n bÃ¶lgedeki evlere saklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen dela Rosa, evlere saklanan 10'dan fazla militanÄ±n ya zorla dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. Malezya ve Filipinler arasÄ±ndaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gÃ¶steren Ebu Seyyaf, ÅŸiddet ve rehin alma eylemleriyle tanÄ±nÄ±yor. Ã–rgÃ¼t, Mindanao ve Sulu'da baÄŸÄ±msÄ±z devlet kurmak amacÄ±yla Filipinler'in gÃ¼neyinde ÅŸiddete baÅŸvuruyor.

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